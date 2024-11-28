Чем нельзя закусывать алкоголь, чтобы не навредить организму

Чаще всего вред организму приносит не столько алкоголь, сколько неправильная закуска к нему.

Во время употребления алкоголя нужно больше закусывать. Но никто не говорит, чем стоит это делать.

Свежие овощи

Как ни странно, но свежие помидоры считаются несовместимыми со спиртным. Особенно водка не ладит с этим овощем.

Острые блюда

Острые блюда при употреблении алкоголя лучше отставить подальше, они только усиливают действие спиртного. А также могут навредить слизистой желудка и даже привести к ожогам.

Маринованные огурцы

Маринованные огурцы издавна все считают классической закуской к рюмке. Однако, по мнению диетологов, это плохая закуска. Такой продукт сильно перегружает почки и печень. Лучше замените их солеными, они поддерживают водный баланс.

Сладости

Конфетами и тортами закусывать спиртные напитки нельзя категорически. И употреблять во время застолья в больших количествах сладкие напитки тоже не стоит. это время будет расщепляться медленнее. Алкоголь и сахар перерабатываются практически по одному принципу, но первым перерабатывать организм начнет сахар, ведь он энергетически ценнее, а алкоголь в это время будет расщепляться медленнее.

Суши

Практически все блюда азиатской кухни входят в зону риска. Если во время обычного ужина эта пища не принесет вреда, то в дуэте с алкоголем последствия могут быть плачевными. Соль обезвоживает, как и алкоголь, а уровень истощения станет критическим уже утром.

Самое главное правило: нельзя пить без закуски и на голодный желудок.

Если вы хотите как можно дольше поддерживать компанию за столом и не так быстро пьянеть, положите себе в тарелку тушеных или вареных овощей и мяса.

Также замечательной закуской считаются салаты, такие как винегрет и квашеная капуста.

Раньше мы писали, когда нужно прекращать пить пиво. Больше об этом читайте в новости.

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