Чем опасен дефицит железа и кто в группе риска

Организм регулярно получает железо из продуктов / © Associated Press

В организме человека железо помогает производить гемоглобин и переносить кислород по всему телу. Недостаток этого минерала может вызвать железодефицитную анемию, при которой люди иногда испытывают озноб, хроническую усталость и другие симптомы.

Дефицит железа является самым распространенным дефицитом микроэлементов в современном мире — от него страдают около двух миллиардов человек. Особенно он распространен среди детей, а также женщин репродуктивного возраста, в частности беременных.

Это заболевание может иметь широкий спектр последствий.

Причины железодефицитной анемии:

Потеря крови. Риску железодефицитной анемии подвержены женщины, имеющие обильные менструации. Вызвать ее может и медленная хроническая потеря крови в организме, скажем, из-за язвы желудка, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, полипы толстой кишки или рак толстой кишки. Желудочно-кишечное кровотечение может являться следствием регулярного употребления некоторых безрецептурных обезболивающих и противовоспалительных препаратов, особенно аспирина.

Недостаток железа в питании. Организм регулярно получает железо из продуктов. Если человек потребляет слишком мало железа, со временем в организме может возникнуть его дефицит. Для нормального роста и развития младенцы и дети также нуждаются в железе в своем рационе.

Беременность. Без дополнительного приема железа анемия возникает у многих беременных женщин, поскольку их запасы железа должны обслуживать собственный увеличенный объем крови, а также быть источником гемоглобина для растущего плода.

Какие продукты богаты железом: красное мясо, свинина и птица, морепродукты, фасоль, темно-зеленые листовые овощи (как шпинат), сухофрукты (изюм и курага), горох, обогащенные железом крупы, хлеб и макароны.

Улучшить усвоение поступающего с пищей железа помогают продукты с высоким содержанием витамина С: цитрусовый сок, брокколи, грейпфрут, киви, листовая зелень, дыни, апельсины, перец, клубника, мандарины, помидоры.

