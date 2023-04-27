Чем опасен новый вариант Covid: что нужно знать об "арктуре"

Покраснение глаз и высокая температура – два симптома нового варианта коронавирусной инфекции, особенно присутствующие у детей.

Новый штамм Covid XBB.1.18, получивший название "арктур", является подвариантом очень заразного варианта "омикрон", который является самым распространенным вариантом в США. "Арктур" составляет 9,6% всех случаев в США и является вторым по распространенности.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Это один из 600 подвариантов "омикрон", циркулирующих в мире. По информации ВОЗ, он имеет мутации в спаечном белке, свидетельствующие о "повышенной инфекционности, а также потенциальной повышенной патогенности".

Согласно данным Американской академии офтальмологии, покраснение глаз (конъюнктивит) является одним из симптомов "арктура", особенно у детей. Если у детей чешутся глаза и появляется их покраснение, следует пройти тестирование на Covid.

Повышение температуры всегда было симптомом Covid, но лихорадка, связанная с "арктуром", выше.

Если у пациента появляется высокая температура при покраснении глаз, это способ отличить коронавирусную инфекцию от аллергии, поскольку аллергия обычно не связана с лихорадкой.

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ВОЗ сообщает, что новый подвариант был обнаружен в 33 странах, включая США, Австралию, Сингапур, Ливию, Иран, Кувейт и Катар, но наиболее распространён он в Индии.

Технический руководитель ВОЗ по Covid Мария Ван Керкхове заявила во время пресс-конференции в марте, что "арктур" заменил другие варианты, которые распространяются в Индии, поэтому за ним "нужно следить".

Университет Миннесоты сообщает, что новый подвариант вызывает наибольший всплеск Covid в Индии за семь месяцев. По состоянию на среду, 26 апреля, правительство Индии сообщает о 61 000 случаях Covid, что является значительным ростом по сравнению с 13 509 случаями, зарегистрированными 30 марта.

Напомним, новейший вариант COVID "арктур", вызвавший волну заражений в Индии, уже обнаруживают в Великобритании. За последний месяц было обнаружено около 50 случаев.

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