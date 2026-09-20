Чем опасна кола без сахара: вот что происходит с организмом уже через час

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Через час после напитка некоторые чувствуют голод. Мозг почувствовал сладкий вкус, но не получил энергии (калорий), поэтому человек может впоследствии съесть больше обычной пищи.

Об этом пишет издание Mirror.

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Фармацевт Нирадж Наик объяснил, что через 20 минут после диетической приема организм переходит в режим накопления жира.

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По его словам, инсулин реагирует на искусственные подсластители так же, как на сахар, что повышает риск гипертонии и диабета 2 типа.

Изменения, происходящие после употребления диетической колы 10 минут — фосфорная кислота начинает атаковать зубную эмаль. Искусственный подсластитель аспартам активирует рецепторы вкуса, создавая иллюзию, что организм получил сахар. Это может вызвать ложную реакцию метаболизма.

20 минут — организм переходит в «режим хранения жира». Инсулин реагирует на аспартам подобно реакции на глюкозу. Это связано с повышенным риском развития гипертонии и диабета 2 типа.

40 минут — комбинация кофеина и аспартама создает кратковременный «кайф», который фармацевт сравнивает с действием кокаина. Регулярное употребление может привести к истощению мозга из-за чрезмерной стимуляции нейрорецепторов.

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60 минут — через час после потребления диетической колы, когда человек может испытывать еще больший голод и жажду, что подталкивает к употреблению сладких закусок. Это создает замкнутый круг, способствующий набору веса.

Еще одним важным аспектом является психологический эффект. Кратковременное чувство подъема, возникающее благодаря сочетанию кофеина и аспартама, может постепенно формировать привычку, похожую на зависимость.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление зеленого чая поможет снизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердца. Исследователи также назвали количество чашек, которое, по их данным, приносит наибольшую пользу.

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