Здоровье
116
2 мин

Чем опасна привычка грызть ногти и от нее избавиться

Грызть ногти люди начинают еще в детстве. У некоторых эта привычка не исчезает и во взрослом возрасте. Побочные эффекты могут быть не только косметическими.

Вера Хмельницкая
Привычка грызть ногти часто связана со стрессом

Привычка грызть ногти часто связана со стрессом / © Pixabay

Привычка грызть ногти часто связана со стрессом и может не только повредить ногтевое ложе, но и привести к другим проблемам со здоровьем. Для многих борьба с этой привычкой становится подлинным вызовом. Но есть надежные способы преодолеть эту проблему.

Полезные советы:

  • Держите свои ногти коротко подстриженными. Чем они короче, тем меньше искушения.

  • Нанесите специальное средство против обкусывания ногтей. Это безопасное вещество с горьким привкусом не позволяет многим людям грызть ногти.

  • Регулярно делайте маникюр. Трата денег на то, чтобы ваши ногти выглядели привлекательно, может снизить вероятность вашего желания их сгрызть.

  • Замените привычку грызть ногти хорошей привычкой. Когда вам захочется грызть ногти, попробуйте поиграть шариком-антистрессом. Это поможет держать руки подальше от рта.

  • Определите ваши триггеры. Выяснив, что заставляет вас грызть ногти, вы сможете контролировать себя, и это поможет устранить проблему.

  • Старайтесь постепенно перестать грызть ногти. Например, попробуйте прекратить грызть сначала ногти большого пальца.

Врачи говорят, что эта привычка может вызвать боль в коже вокруг ногтей, также можно повредить ткани, связанные с ростом ногтя, что приводит к неправильной форме ногтей.

Для некоторых людей грызение ногтей может являться признаком более серьезной психологической или эмоциональной проблемы.

Если вы не раз пытались искоренить эту привычку, но безуспешно, обратитесь к врачу.

116
