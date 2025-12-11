Чем опасна привычка грызть ногти и от нее избавиться

Привычка грызть ногти часто связана со стрессом / © Pixabay

Привычка грызть ногти часто связана со стрессом и может не только повредить ногтевое ложе, но и привести к другим проблемам со здоровьем. Для многих борьба с этой привычкой становится подлинным вызовом. Но есть надежные способы преодолеть эту проблему.

Полезные советы:

Держите свои ногти коротко подстриженными. Чем они короче, тем меньше искушения.

Нанесите специальное средство против обкусывания ногтей. Это безопасное вещество с горьким привкусом не позволяет многим людям грызть ногти.

Регулярно делайте маникюр. Трата денег на то, чтобы ваши ногти выглядели привлекательно, может снизить вероятность вашего желания их сгрызть.

Замените привычку грызть ногти хорошей привычкой. Когда вам захочется грызть ногти, попробуйте поиграть шариком-антистрессом. Это поможет держать руки подальше от рта.

Определите ваши триггеры. Выяснив, что заставляет вас грызть ногти, вы сможете контролировать себя, и это поможет устранить проблему.

Старайтесь постепенно перестать грызть ногти. Например, попробуйте прекратить грызть сначала ногти большого пальца.

Врачи говорят, что эта привычка может вызвать боль в коже вокруг ногтей, также можно повредить ткани, связанные с ростом ногтя, что приводит к неправильной форме ногтей.

Для некоторых людей грызение ногтей может являться признаком более серьезной психологической или эмоциональной проблемы.

Если вы не раз пытались искоренить эту привычку, но безуспешно, обратитесь к врачу.

