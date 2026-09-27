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Чем опасно носовое кровотечение и что его провоцирует
Внезапная кровь с носа – ситуация, которая может испугать как взрослого, так и ребенка. Особенно, если она возникает без очевидной причины.
Носовое кровотечение редко свидетельствует о серьезной медицинской проблеме, поскольку в носу много кровеносных сосудов (капилляров), которые расположены близко к поверхности. Эти сосуды очень хрупкие, так что могут легко повредиться и кровоточить.
Об этом пишет издание egeszsegkalauz.
Существует два основных вида носовых кровотечений:
Переднее носовое кровотечение
Оно начинается в передней части носа. Капилляры и мелкие кровеносные сосуды очень тонкие, поэтому иногда испытывают повреждения.
Это самый распространенный тип носового кровотечения, чаще бывает у детей. В большинстве случаев такое кровотечение можно лечить на дому.
Заднее носовое кровотечение
Такое кровотечение происходит глубоко внутри носа, чаще встречается у взрослых и может привести к потере крови.
Возможные причины носовых кровотечений
У детей носовые кровотечения часто вызваны аллергией, простудами и втыканием в ноздри разных предметов.
Однако наиболее распространенной причиной для взрослых и детей является сухость воздуха.
Обычно сухой воздух бывает в жарком климате с низкой влажностью или в помещении с обогревателем или батареей. Обе среды приводят к высыханию носовой оболочки и образованию трещин — именно поэтому дома следует иметь увлажнитель воздуха. Это увеличивает вероятность кровотечения во время чихания или высмаркивания.
Посторонний предмет, застрявший в носу
Химические раздражители
Аллергическая реакция
Травма носа, носоглотки и головы
Инфекции верхних дыхательных путей
Высокое кровяное давление
Нарушение свертывания крови
Однако если кровотечение случается часто, это может доставлять неудобства или даже свидетельствовать о заболевании.
Раньше мы писали о том, как быстро остановить носовое кровотечение. Больше полезных советов читайте в новости.