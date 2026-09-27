Чем опасно носовое кровотечение и что его провоцирует

Кровотечение возникает вследствие повреждения сосудов слизистой нос / © Credits

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Носовое кровотечение редко свидетельствует о серьезной медицинской проблеме, поскольку в носу много кровеносных сосудов (капилляров), которые расположены близко к поверхности. Эти сосуды очень хрупкие, так что могут легко повредиться и кровоточить.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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Существует два основных вида носовых кровотечений:

Переднее носовое кровотечение

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Оно начинается в передней части носа. Капилляры и мелкие кровеносные сосуды очень тонкие, поэтому иногда испытывают повреждения.

Это самый распространенный тип носового кровотечения, чаще бывает у детей. В большинстве случаев такое кровотечение можно лечить на дому.

Заднее носовое кровотечение

Такое кровотечение происходит глубоко внутри носа, чаще встречается у взрослых и может привести к потере крови.

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Возможные причины носовых кровотечений

У детей носовые кровотечения часто вызваны аллергией, простудами и втыканием в ноздри разных предметов.

Однако наиболее распространенной причиной для взрослых и детей является сухость воздуха.

Обычно сухой воздух бывает в жарком климате с низкой влажностью или в помещении с обогревателем или батареей. Обе среды приводят к высыханию носовой оболочки и образованию трещин — именно поэтому дома следует иметь увлажнитель воздуха. Это увеличивает вероятность кровотечения во время чихания или высмаркивания.

Посторонний предмет, застрявший в носу

Химические раздражители

Аллергическая реакция

Травма носа, носоглотки и головы

Инфекции верхних дыхательных путей

Высокое кровяное давление

Нарушение свертывания крови

Однако если кровотечение случается часто, это может доставлять неудобства или даже свидетельствовать о заболевании.

Раньше мы писали о том, как быстро остановить носовое кровотечение. Больше полезных советов читайте в новости.

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