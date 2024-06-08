Чем опасны кошачьи царапины: ученые обнародовали шокирующие результаты исследования

Новое исследование установило связь между психическими расстройствами и бактериальной инфекцией, которой можно заразиться через кошачьи царапины.

Во многих случаях психических расстройств врачи не могут окончательно установить причину появления заболевания. Однако результаты нового исследования свидетельствуют, что психоз и шизофрению могут вызвать давно известные медицине бактерии – Bartonella.

Об этом пишет Neuroscience News.

Переносчиками бартонеллозной инфекции являются членистоногие паразиты – блохи, вши и клещи. Из-за их укусов переносчиками также могут стать и домашние любимцы, в частности кошки. Науке известны 45 видов этих бактерий, 18 из которых опасны для людей.

Один из видов этих бактерий – Bartonella henselae – вызывает так называемую болезнь кошачьих царапин, которая до недавнего времени считалась легкой кратковременной инфекцией, вызывающей локальное воспаление на поврежденном кошачьими когтями участке кожи.

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Теперь исследователи из Университета штата Северной Каролины утверждают, что заражение бартонеллами может быть причиной тяжелых психических расстройств, в частности психоза и шизофрении.

Ученые проанализировали образцы крови 116 человек на наличие ДНК бактерий Bartonella. Оказалось, что у пациентов, которым установлен психиатрический диагноз, вероятность заражения бартонеллами в три раза выше, чем у психически здоровых людей из контрольной группы.

"Это исследование дополнительно подтверждает связь между инфекцией Bartonella и психозом и может иметь важные клинические последствия. Однако следует отметить, что связь пока не доказывает причинность", — отметили авторы исследования.

Ученые также отметили, что количество положительных тестов на антитела к бартонеллозной инфекции существенно не отличалось между группами психически больных и здоровых людей. То есть почти две трети людей с ДНК бактерий в крови получили отрицательный тест на антитела.

"Это говорит о том, что эти бактерии широко влияют на население, поэтому нельзя полагаться только на результаты серологических тестов, они могут ввести в заблуждение", — отметили ученые.

Результаты исследования также помогают понять, почему анализы крови людей с психическими заболеваниями часто показывают наличие маркеров неспецифического воспаления.

Напомним, ученые обнаружили ранее неизвестные бактерии, которые могут стать источником лекарства против тяжелых болезней. В ДНК обнаруженных микроорганизмов закодированы неизвестные биологически активные вещества, на основе которых могут быть созданы препараты от рака и вирусных инфекций.

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