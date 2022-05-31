Чем полезны бананы: диетолог расписала витаминный состав продукта и предоставила простой рецепт оладушек

Сегодня рассказываем подробно о полезных свойствах и питательных веществах, содержащихся в бананах.
Бананы – один из самых популярных продуктов в мире.
"Интересный факт: с ботанического взгляда банан – это не фрукт, а ягода. Бананы – источник углеводов, клетчатки, минералов и витаминов. При этом их содержание и пропорция существенно изменяются в зависимости от спелости банана", – рассказала врач-диетолог Екатерина Толстикова.
Содержащиеся в бананах углеводы, по ее словам, это в первую очередь крахмал и сахар. Один зеленый банан примерно на 80% состоит из крахмала, но в процессе созревания содержание доходит до 1%.
Сахар в банане имеет форму сахарозы, фруктозы и глюкозы.
В спелом фрукте содержание сахара может достигать 16%.
Бананы имеют довольно низкий гликемический индекс: 42-58(GI) в зависимости от спелости фрукта.
Это объясняется тем, что бананы имеют высокое содержание резистентного крахмала, полезного для микрофлоры ЖКТ и пектина. Резистентный крахмал и пектин снижают уровень глюкозы в крови после еды.
В бананах содержится большое количество калия
Научно доказано, что диета с высоким содержанием калия оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и способствует снижению артериального давления.
Один банан среднего размера содержит 33% требуемой суточной нормы витамина B6.
В бананах также содержатся антиоксиданты флавоноиды, в частности катехины, полезные для сердца.
Недавние исследования показали, что в бананах также содержится допамин – важный нейромедиатор, ответственный за чувство счастья. Его количество не столь высоко, чтобы влиять на настроение, но он играет роль антиоксиданта.
Банан можно есть как самостоятельный продукт, а можно добавлять его в блюда. Помимо питательности, банан отлично подходит для сладких блюд как подсластитель.
Екатерина Толстикова и ее Школа Здоровья также предоставили рецепт банановых оладий
- 1 банан,
- 1 яйцо,
- рисовую или цельнозерновую муку (можно заменить перемолотой овсянкой),
- разрыхлитель
Приготовление
- Смешиваем все ингредиенты. Тесто должно быть как густая сметана.
- Раскаливаем сковороду с антипригарным покрытием и выкладываем ложкой оладий на сухую поверхность.
- Как только оладий поднимется, переворачиваем его, чтобы пропечь с другой стороны.
Ранее украинская врач-диетолог Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
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