Чем полезны бананы: диетолог расписала витаминный состав продукта и предоставила простой рецепт оладушек

Чем полезны бананы: диетолог расписала витаминный состав продукта и предоставила простой рецепт оладушек

Сегодня рассказываем подробно о полезных свойствах и питательных веществах, содержащихся в бананах.

Бананы – один из самых популярных продуктов в мире.

"Интересный факт: с ботанического взгляда банан – это не фрукт, а ягода. Бананы – источник углеводов, клетчатки, минералов и витаминов. При этом их содержание и пропорция существенно изменяются в зависимости от спелости банана", – рассказала врач-диетолог Екатерина Толстикова.

Содержащиеся в бананах углеводы, по ее словам, это в первую очередь крахмал и сахар. Один зеленый банан примерно на 80% состоит из крахмала, но в процессе созревания содержание доходит до 1%.

Фото: pixabay.com

Сахар в банане имеет форму сахарозы, фруктозы и глюкозы.

В спелом фрукте содержание сахара может достигать 16%.

Бананы имеют довольно низкий гликемический индекс: 42-58(GI) в зависимости от спелости фрукта.

Это объясняется тем, что бананы имеют высокое содержание резистентного крахмала, полезного для микрофлоры ЖКТ и пектина. Резистентный крахмал и пектин снижают уровень глюкозы в крови после еды.

Фото: klopotenko.com\ТСН.ua

В бананах содержится большое количество калия

Научно доказано, что диета с высоким содержанием калия оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и способствует снижению артериального давления.

Один банан среднего размера содержит 33% требуемой суточной нормы витамина B6.

В бананах также содержатся антиоксиданты флавоноиды, в частности катехины, полезные для сердца.

Недавние исследования показали, что в бананах также содержится допамин – важный нейромедиатор, ответственный за чувство счастья. Его количество не столь высоко, чтобы влиять на настроение, но он играет роль антиоксиданта.

Банан можно есть как самостоятельный продукт, а можно добавлять его в блюда. Помимо питательности, банан отлично подходит для сладких блюд как подсластитель.

Екатерина Толстикова и ее Школа Здоровья также предоставили рецепт банановых оладий

1 банан,

1 яйцо,

рисовую или цельнозерновую муку (можно заменить перемолотой овсянкой),

разрыхлитель

Приготовление

Смешиваем все ингредиенты. Тесто должно быть как густая сметана. Раскаливаем сковороду с антипригарным покрытием и выкладываем ложкой оладий на сухую поверхность. Как только оладий поднимется, переворачиваем его, чтобы пропечь с другой стороны.

Ранее украинская врач-диетолог Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.