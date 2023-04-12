Чем полезны оливки: ученые перечислили преимущества для здоровья

Средиземноморская диета, предполагающая употребление оливок и масла, помогает уменьшить воспаление, улучшить когнитивные функции и здоровье сердца.

В то же время известно, что оливки достаточно жирным продуктом.

Итак, какие питательные вещества делают их такими полезными?

Что такое оливки?

Вопреки расхожему мнению, оливки не считаются овощами. Фактически это вид фруктов, который принадлежит к семейству косточковых, наряду с вишнями, персиками и сливами. После уборки оливки очищают и высушивают таким образом, чтобы изменить их природный горький вкус. Рассол, в котором их выдерживают обычно содержит соль, масло и другие ароматизаторы.

"Оливки — это настоящее удовольствие для ваших вкусовых рецепторов", — говорит врач Эми С. Маргулис.

По ее словам, обычные черные оливки придадут блюду солоноватый привкус, тогда как оливки Каламата подарят ей экзотический средиземноморский оттенок, обеспечивая вас полезными жирами, здоровой дозой витамина Е и антиоксидантами.

Фото: Associated Press

Пищевая ценность оливок

Питательные вещества на 100 г порции зеленых оливок:

Калории: 145

Жиры: 15,3 г

Насыщенные жиры: 2,03 г

Натрий: 1056 мг

Углеводы: 3,84 г

Сахар: 0,54 г

Клетчатка: 3,3 г

Белок: 1,03 г

Питательные вещества на 100 г порции черных оливок:

Калории: 116

Жиры: 10,9 г

Насыщенные жиры: 2,28 г

Натрий: 735 мг

Углеводы: 6,04 г

Сахар: 0 г

Клетчатка: 1,6 г

Белок: 0,84 г

Независимо от того, добавляете ли вы оливки в салат, едите ли их в качестве закуски, специалисты предлагают не увеличивать размер порции в 10 зеленых или 8 черных оливок, поскольку это составит примерно 4 г полезных и один грамм насыщенного жира.

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3 преимущества для здоровья употребления оливок

Оливки придают заряд здоровым жирам

Оливки в основном состоят из полезных жиров, 74% из которых составляет специфический жир – олеиновая кислота.

Олеиновая кислота является мононенасыщенным жиром и, как известно, помогает при воспалении. Употребление большего количества "здоровых" жиров, таких как мононенасыщенные и полиненасыщенные, может значительно улучшить общее здоровье.

Полезные жиры способствуют здоровому взрослению

Одним из главных преимуществ получения большего количества здоровых жирных кислот в вашем рационе является то, что они могут помочь вам улучшить здоровье и функционирование мозга. Оливки и оливковое масло содержат фенольные соединения, которые, как показывают исследования, могут помочь защитить возрастные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера или деменция.

Согласно статье, опубликованной в Psychology Today, люди, потребляющие многие мононенасыщенные жиры, часто имеют более высокий уровень нейромедиатора ацетилхолина, который необходим нам для таких функций, как сохранение памяти и обучения.

Некоторые исследования даже показали, что соединения, найденные в оливках, могут обладать противовоспалительными свойствами, что может быть полезным для снижения риска хронических проблем со здоровьем, связанных с возрастом.

Оливки придают вам полезную клетчатку

Хотя оливки и оливковое масло обладают многими схожими преимуществами для здоровья, одним из конкретных эффектов потребления оливок является то, что они содержат пищевые волокна. На самом деле 85 г консервированных оливок содержат около 3,2 г клетчатки, что является хорошей порцией для небольшой закуски.

Получение достаточного количества клетчатки в вашем рационе является одним из главных ключей к здоровому сердцу, здоровому уровню холестерина, хорошему пищеварению и долголетию в целом, а оливки могут играть полезную роль в удовлетворении вашей ежедневной пищевой потребности в клетчатке.

Оливки помогают поддерживать здоровье сердца

Оливки являются одним из лучших продуктов, полезных для сердца, поскольку в них много мононенасыщенных жиров.

Однако соблюдайте осторожность: порция оливок (примерно 5-6 штук среднего размера) содержит примерно 230–250 мг соли. К примеру, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует потреблять не более 2300 мг натрия в день, с идеальным ограничением не более 1500 мг в день для большинства взрослых. Употребление слишком большого количества оливок может быстро увеличить значительное количество натрия, особенно, если вы потребляете другие продукты с высоким содержанием натрия.

В дополнение к проблемам, связанным с натрием, контроль над порцией оливок является ключевым. Оливки могут обеспечить множество калорий. И хотя ученые советуют добавлять этот продукт в здоровую диету, стоит подумать об ограничениях.

"Оливки обладают относительно высокой калорийностью, поэтому потребление больших количеств может способствовать увеличению веса", — говорит ученая.

Порция оливок содержит примерно 35-50 калорий в зависимости от размера и типа.

Также напомним, как оливковое масло и лимонный сок улучшают наше здоровье.

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