Чем заменить дорогую красную рыбу: три самых полезных и вкусных варианта

Рассказываем, какими видами рыбы можно заменить лосось, они так же полезны, но стоят гораздо дешевле.

Сельдь по своим полезным свойствам практически не уступает красной рыбе. Она богата рыбьим жиром, который снижает «плохой» холестерин. Также содержит антиоксидантные соединения, омолаживающие организм на клеточном уровне, укрепляющие иммунитет и защищающие от онкологии. Сельдь имеет в своем составе полиненасыщенные жиры, которые содержатся и в красной рыбе, они снижают риск атеросклероза, делают кожу и волосы эластичными, а также помогают бороться с различными воспалениями.

Скумбрия. Еще одна доступная рыба, которая значительно дешевле лососевых видов. Ее польза состоит в том, что она содержит мощную долю ценной жирной кислоты омега-3, качественного белка и витамина D. Регулярное употребление этой рыбы укрепляет иммунную систему, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и потери костной ткани.