Чем заменить кофе: диетолог назвал 8 полезных напитков для бодрости

Кофе

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Если вы хотите сократить потребление кофе или полностью отказаться от него, существует немало напитков, которые могут стать его альтернативой. Среди них есть как варианты с кофеином, так и без него. По словам диетолога Лорен Панофф, многие из них не только помогают поддерживать бодрость, но и могут положительно влиять на здоровье.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Одним из самых известных заменителей кофе является матча— зеленый чай в порошке. Он содержит антиоксидант эпигаллокатехин галат (EGCG), который, согласно исследованиям, связывают со снижением воспаления, поддержанием здоровья сердца и потенциальной защитой от некоторых видов онкологических заболеваний. Несмотря на наличие кофеина, матча также богата L-теанином — аминокислотой, которая обеспечивает более плавный приток энергии и способствует концентрации внимания.

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Еще один популярный напиток — чай масала. Его готовят на основе черного чая с добавлением специй, в частности корицы, кардамона, имбиря, гвоздики и черного перца. В одной чашке такого напитка содержится примерно 21 мг кофеина, тогда как в чашке черного кофе — около 90 мг. В то же время специи, входящие в его состав, могут поддерживать иммунную систему, здоровье сердца, а также способствовать улучшению пищеварения и уменьшению воспалительных процессов.

В перечень альтернатив также входит грибной кофе — смесь молотых кофейных зерен с порошком функциональных грибов. В зависимости от состава она может содержать кофеин или быть без него. Чаще всего для ее производства используют рейши, чагу, кордицепс, львиную гриву и другие грибы, относящиеся к адаптогенам. Их связывают с поддержанием работы мозга, иммунной системы, концентрации внимания, контролем уровня сахара в крови и способностью организма лучше адаптироваться к стрессу.

Любителям напитков с более выраженным тонизирующим эффектом диетолог советует обратить внимание на йерба-мате. Это традиционный южноамериканский чай из листьев парагвайского падуба. Содержание кофеина в нём составляет около 80 мг на чашку, что почти соответствует кофе. Помимо кофеина, напиток содержит теобромин и незначительное количество теофиллина, которые вместе помогают поддерживать концентрацию и энергию.

Тем, кто не хочет отказываться от кофейного вкуса, но стремится избегать кофеина, может подойти кофе из цикория. Его готовят из обжаренного корня цикория. Напиток по своей природе не содержит кофеина, а сам корень богат инулином — пребиотической клетчаткой, которая служит питательной средой для полезных кишечных бактерий. Кроме того, цикорий обладает легким слабительным эффектом, что может быть полезно людям, страдающим запорами.

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Среди бескофеиновых альтернатив эксперт также называет мятный чай. Его готовят из листьев перечной или вьющейся мяты. Такой напиток не придает энергии, однако может способствовать облегчению вздутия живота, тошноты, расстройства желудка и других нарушений пищеварения. Лабораторные исследования также показывают, что перечная мята обладает антимикробными и противовирусными свойствами.

Еще один вариант — «золотой латте» или латте с куркумой. Его готовят из молока или растительного напитка, добавляя куркуму, корицу, имбирь и черный перец. Именно черный перец помогает значительно повысить усвоение куркумина — активного вещества куркумы, которое изучают из-за его антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

Завершает список чай ройбуш — бескофеиновый травяной напиток, родом из Южной Африки. Он содержит антиоксиданты аспалатин и кверцетин, которые могут быть полезны для сердечно-сосудистой системы и обладать противовоспалительным действием. Кроме того, ройбуш отличается низким содержанием танинов, которые у некоторых людей могут раздражать желудок.

Напомним, что эксперты советуют пить кофе в определённое время суток. Так вы будете чувствовать себя более энергичными и бодрыми.

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