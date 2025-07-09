Чем заменить кофе: напитки, которые выводят токсины, помогают похудеть и заряжают энергией

Многие начинают свое утро с чашки кофе, однако некоторые виды чая могут заменить этот напиток. Они обладают отличным тонизирующим эффектом и значительно более полезны для здоровья, чем кофе. Эксперты по здоровому питанию отмечают, что существуют чаи, которые помогают очистить организм, ускоряют метаболизм и облегчают пищеварение, поэтому это идеальный старт для активного дня. Об этом пишет ресурс radioclub.ua.

Зеленый чай богат катехинами, это мощные антиоксиданты, способствующие расщеплению жира и активизирующие обмен веществ. Его мягкое действие улучшает энергетический тонус без резких скачков, как бывает после кофе. Также напиток обладает легким мочегонным эффектом, благодаря чему помогает бороться с отеками на теле и вздутием живота. Чтобы извлечь максимальную пользу от напитка, его лучше пить без сахара и других добавок.

Чай из одуванчика. Одуванчик — это настоящий помощник для печени. Чай из его корня активизирует выведение токсинов, поддерживает работу почек и способствует очищению организма после ночных метаболических процессов. Благодаря мочегонному эффекту напиток уменьшает задержку жидкости и вздутие живота. Идеальный вариант для тех, кто хочет начать свой день с лёгкости.