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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
874
Время на прочтение
2 мин

Чем заменить кофе: напитки, которые выводят токсины, помогают похудеть и заряжают энергией

Эти напитки помогут «запустить» пищеварение, очистить организм и зарядиться природной энергией на весь день.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какими чаями можно заменить кофе

Какими чаями можно заменить кофе / © www.freepik.com/free-photo

Многие начинают свое утро с чашки кофе, однако некоторые виды чая могут заменить этот напиток. Они обладают отличным тонизирующим эффектом и значительно более полезны для здоровья, чем кофе. Эксперты по здоровому питанию отмечают, что существуют чаи, которые помогают очистить организм, ускоряют метаболизм и облегчают пищеварение, поэтому это идеальный старт для активного дня. Об этом пишет ресурс radioclub.ua.

Какой чай необходимо пить с утра вместо кофе

  1. Зеленый чай богат катехинами, это мощные антиоксиданты, способствующие расщеплению жира и активизирующие обмен веществ. Его мягкое действие улучшает энергетический тонус без резких скачков, как бывает после кофе. Также напиток обладает легким мочегонным эффектом, благодаря чему помогает бороться с отеками на теле и вздутием живота. Чтобы извлечь максимальную пользу от напитка, его лучше пить без сахара и других добавок.

  2. Чай из одуванчика. Одуванчик — это настоящий помощник для печени. Чай из его корня активизирует выведение токсинов, поддерживает работу почек и способствует очищению организма после ночных метаболических процессов. Благодаря мочегонному эффекту напиток уменьшает задержку жидкости и вздутие живота. Идеальный вариант для тех, кто хочет начать свой день с лёгкости.

  3. Имбирный чай. Имбирь не только согревает, но и оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт. Его противовоспалительные свойства помогают снизить метеоризм и нормализовать работу кишечника. Кроме того, имбирь улучшает кровообращение, а добавление нескольких капель лимонного сока усиливает антиоксидантное действие и повышает иммунитет. Такой напиток также помогает контролировать аппетит, что важно для быстрого похудения.

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Дата публикации
Количество просмотров
874
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