Черешня — одна из самых любимых летних ягод / © Pixabay

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Июнь — сезон черешни, которая не только вкусная, но и является ценным источником витаминов и минералов.

Об этом пишет Healthline.

Одна чашка (150 граммов) сырой черешни содержит:

2 грамма белков

25 граммов углеводов

3 грамма клетчатки

18% суточной нормы витамина С

10% суточной нормы калия

5% суточной нормы меди

5% суточной нормы марганца

Полезные свойства черешни

Высокое содержание антиоксидантов может помочь бороться с окислительным стрессом — состоянием, связанным со многими хроническими заболеваниями и преждевременным старением.

Черешни содержат особенно много полифенолов — веществ, которые помогают бороться с повреждением клеток и уменьшают воспаление. Также они содержат бета-каротин и витамин С, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Благодаря своему противовоспалительному действию черешни могут уменьшить симптомы артрита. Исследования показывают, что они помогают ингибировать окислительный стресс и подавлять воспаление, что может помочь уменьшить симптомы, связанные с артритом.

Исследования показывают, что противовоспалительные и антиоксидантные соединения, содержащиеся в черешнях, могут помочь облегчить боли в мышцах, повреждения и воспаления, вызванные физическими нагрузками.

Раньше мы писали о том, можно ли есть черешню при сахарном диабете. Больше об этом читайте в новости.

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