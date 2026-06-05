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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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116
Время на прочтение
1 мин

Черешня, которую мы недооцениваем — в чем ее польза для организма

Окрас черешни может варьироваться от желтого до насыщенного темно-красного. Все сорта богаты клетчаткой, витаминами и минералами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Черешня – одна из самых любимых летних ягод

Черешня — одна из самых любимых летних ягод / © Pixabay

Июнь — сезон черешни, которая не только вкусная, но и является ценным источником витаминов и минералов.

Об этом пишет Healthline.

Одна чашка (150 граммов) сырой черешни содержит:

  • 2 грамма белков

  • 25 граммов углеводов

  • 3 грамма клетчатки

  • 18% суточной нормы витамина С

  • 10% суточной нормы калия

  • 5% суточной нормы меди

  • 5% суточной нормы марганца

Полезные свойства черешни

  • Высокое содержание антиоксидантов может помочь бороться с окислительным стрессом — состоянием, связанным со многими хроническими заболеваниями и преждевременным старением.

  • Черешни содержат особенно много полифенолов — веществ, которые помогают бороться с повреждением клеток и уменьшают воспаление. Также они содержат бета-каротин и витамин С, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

  • Благодаря своему противовоспалительному действию черешни могут уменьшить симптомы артрита. Исследования показывают, что они помогают ингибировать окислительный стресс и подавлять воспаление, что может помочь уменьшить симптомы, связанные с артритом.

  • Исследования показывают, что противовоспалительные и антиоксидантные соединения, содержащиеся в черешнях, могут помочь облегчить боли в мышцах, повреждения и воспаления, вызванные физическими нагрузками.

Раньше мы писали о том, можно ли есть черешню при сахарном диабете. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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