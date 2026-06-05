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Черешня, которую мы недооцениваем — в чем ее польза для организма
Окрас черешни может варьироваться от желтого до насыщенного темно-красного. Все сорта богаты клетчаткой, витаминами и минералами.
Июнь — сезон черешни, которая не только вкусная, но и является ценным источником витаминов и минералов.
Об этом пишет Healthline.
Одна чашка (150 граммов) сырой черешни содержит:
2 грамма белков
25 граммов углеводов
3 грамма клетчатки
18% суточной нормы витамина С
10% суточной нормы калия
5% суточной нормы меди
5% суточной нормы марганца
Полезные свойства черешни
Высокое содержание антиоксидантов может помочь бороться с окислительным стрессом — состоянием, связанным со многими хроническими заболеваниями и преждевременным старением.
Черешни содержат особенно много полифенолов — веществ, которые помогают бороться с повреждением клеток и уменьшают воспаление. Также они содержат бета-каротин и витамин С, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Благодаря своему противовоспалительному действию черешни могут уменьшить симптомы артрита. Исследования показывают, что они помогают ингибировать окислительный стресс и подавлять воспаление, что может помочь уменьшить симптомы, связанные с артритом.
Исследования показывают, что противовоспалительные и антиоксидантные соединения, содержащиеся в черешнях, могут помочь облегчить боли в мышцах, повреждения и воспаления, вызванные физическими нагрузками.
Раньше мы писали о том, можно ли есть черешню при сахарном диабете. Больше об этом читайте в новости.