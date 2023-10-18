Через неделю руки и грудь станут подтянутыми: всего лишь три упражнения

С годами из-за отсутствия постоянной физической нагрузки мышцы рук становятся дряблыми, а грудь обвисает. Чтобы решить эту проблему, не нужно истощать себя серьезными тренировками. Просто добавьте в распорядок дня эти три упражнения.

Интересно, что результат от этих достаточно простых тренировок, вы сможете увидеть уже через 5-7 дней при ежедневной нагрузке.

Первое упражнение:

выпрямите спину и соедините ладони перед собой на уровне груди;

нажимайте одной рукой на другую;

напряжение нужно держать около 10 секунд, а затем расслабляться;

повторяете 10 раз.

Второе упражнение:

Какие упражнения для мышц рук и груди выполнять / Фото: Unsplash

встаньте прямо и руки положите вдоль тела;

медленно поднимайте руки вверх, вытягивая их вдоль боков;

когда достигнете майсимальной точки, задержитесь на 10 секунд, нужно почувствовать напряжение в мышцах рук и плеч;

медленно опустите руки и расслабьтесь;

повторяете 10 раз.

Третье упражнение "Слон":

расставьте ноги на ширине плеч, наклоните корпус вперед. Важно, чтобы спина оставалась параллельной полу;

расслабьте руки и опустите их, начните размахивать ими справа налево, двигаясь при этом назад. Голова должна повторять движения рук.

Проводите эти упражнения каждый день и через неделю вы увидите отличные результаты. Ваша грудь станет более упругой, а руки — более рельефной. Не забывайте также о правильном питании и увлажнении кожи. Это поможет добиться еще лучших результатов.

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