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Через неделю руки и грудь станут подтянутыми: всего лишь три упражнения

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
550
Время на прочтение
2 мин
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Через неделю руки и грудь станут подтянутыми: всего лишь три упражнения

Какие упражнения подтягивают грудь и мышцы рук / Фото: Pexels

С годами из-за отсутствия постоянной физической нагрузки мышцы рук становятся дряблыми, а грудь обвисает. Чтобы решить эту проблему, не нужно истощать себя серьезными тренировками. Просто добавьте в распорядок дня эти три упражнения.

Интересно, что результат от этих достаточно простых тренировок, вы сможете увидеть уже через 5-7 дней при ежедневной нагрузке.

Первое упражнение:

  • выпрямите спину и соедините ладони перед собой на уровне груди;
  • нажимайте одной рукой на другую;
  • напряжение нужно держать около 10 секунд, а затем расслабляться;
  • повторяете 10 раз.

Второе упражнение:

Какие упражнения для мышц рук и груди выполнять / © Unsplash
Какие упражнения для мышц рук и груди выполнять / Фото: Unsplash
  • встаньте прямо и руки положите вдоль тела;
  • медленно поднимайте руки вверх, вытягивая их вдоль боков;
  • когда достигнете майсимальной точки, задержитесь на 10 секунд, нужно почувствовать напряжение в мышцах рук и плеч;
  • медленно опустите руки и расслабьтесь;
  • повторяете 10 раз.

Третье упражнение "Слон":

  • расставьте ноги на ширине плеч, наклоните корпус вперед. Важно, чтобы спина оставалась параллельной полу;
  • расслабьте руки и опустите их, начните размахивать ими справа налево, двигаясь при этом назад. Голова должна повторять движения рук.

Проводите эти упражнения каждый день и через неделю вы увидите отличные результаты. Ваша грудь станет более упругой, а руки — более рельефной. Не забывайте также о правильном питании и увлажнении кожи. Это поможет добиться еще лучших результатов.

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Дата публикации
Просмотры
550
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