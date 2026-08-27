Черный чай оставляет пятна на зубах: как этого избежать

Черный чай действительно оставляет темные пятна на зубах

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Черный чай является одним из самых популярных в мире напитков, однако его регулярное употребление может влиять на цвет зубной эмали. Темные соединения, содержащиеся в напитке, способны покидать заметный налет.

Об этом пишет eatthis.

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У крепкого черного чая есть одна распространенная проблема — этот напиток способен оставлять заметный темный налет на зубах. Причина заключается в высоком содержании таннинов — растительных соединений, которые имеют темный цвет и могут взаимодействовать с поверхностью зубов. Именно из-за них эмаль со временем может приобретать желтоватый оттенок. Подобный эффект могут вызвать и другие темные напитки.

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Есть два вида пятен: внешние и внутренние

Наружные появляются в результате еды или напитков темного цвета, а также продуктов, содержащих танины. Наружные пятна поражают эмаль.

Внутренние пятна появляются из-за лекарств, старения и стоматологической истории. Зуб может потемнеть из-за неправильной формовки и старых пломб. Внутренние пятна влияют на дентин — внутренний слой зуба.

Однако отказываться от любимого черного чая не обязательно. Существует простой способ, который потенциально может снизить его влияние на цвет зубов: добавлять к напитку небольшое количество молока.

На самом деле, не только кофе или красное вино оставляет пятна на зубах, но и другие продукты. Однако есть ряд продуктов, которые просто специализируются на этом: чай, кофе, красное вино, карри, куркума, орехи бетель, табачные изделия и другие.

Раньше мы писали о том, как безопасно отбелить зубы. Больше полезных советов читайте в новости.

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