Чеснок: раскрыта правда о его влиянии на наше здоровье

Чеснок

Реклама

Чеснок давно используется в кулинарии и народной медицине не только как ароматная специя, но и как продукт, который может положительно влиять на здоровье.

Чеснок содержит вещества с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые способствуют поддержанию иммунной системы и защиты клеток от повреждений свободными радикалами.

Преимущества употребления чеснока

Чеснок поможет укрепить иммунитет

Реклама

Чеснок укрепляет иммунную систему, помогая предотвратить простуду и грипп. Употребление сырого чеснока может оградить от кашля, лихорадки и простуды. Съедать по два измельченных зубчика чеснока каждый день — лучший способ извлечь пользу от него.

Чеснок способствует снижению высокого кровяного давления

Инсульты и инфаркты являются двумя наиболее серьезными проблемами здравоохранения по всему миру. Высокое кровяное давление является существенным фактором риска сердечных заболеваний. Считается, что причиной около 70% инсультов, инфарктов и хронической сердечной недостаточности. Высокое артериальное давление является причиной 13,5% смертей во всем мире. Это одна из важнейших причин смерти. Очень важно бороться с одной из ее основных причин — высоким кровяным давлением.

Чеснок обладает свойствами, приближенными к действию антибиотиков

Реклама

Чеснок содержит алицин — это биоактивный антибиотик, который может помочь бороться с инфекциями и бактериями в нарезанных, раздавленных или нарезанных кубиками зубчиках. Доказано, что экстракты чеснока угнетают рост грибковых элементов, простейших микроорганизмов, вирусных инфекций, многочисленных бактерий, например, сальмонеллы.

Чеснок может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера и деменцию

Чеснок имеет высокое содержание антиоксидантов, которые помогают предотвратить любые окислительные повреждения в организме. Эти антиоксидантные свойства могут помочь предотвратить определенные когнитивные заболевания, такие как деменция и болезнь Альцгеймера. Однако лечебные свойства чеснока могут улучшить здоровье только до определенного предела.

Кому нельзя употреблять чеснок

Несмотря на потенциал пользы, у чеснока есть и побочные эффекты. Употребление сырого чеснока может привести к расстройствам пищеварения, таким как боль в животе, метеоризм или изжога. Некоторые компоненты чеснока могут взаимодействовать с медикаментами, в частности, с препаратами для разжижения крови, что повышает риск кровотечения.

Реклама

Кроме того, людям с чувствительностью к FODMAP-соединениям следует быть осторожными, поскольку фруктаны в чесноке могут вызывать дискомфорт.

Раньше мы писали о том, что простая хитрость способна в разы усилить целебные свойства обыкновенного чеснока.