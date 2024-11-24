Четвертая жертва из многодетной семьи: в Тернопольской области девочка отравилась грибами и умерла

В Тернопольской области, в городе Копычинцы, в результате отравления дикорастущими грибами умерла 13-летняя Мария Микульская.

Об этом сообщил городской совет.

Известно, что правоохранители уже открыли дело за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Девочка скончалась в больнице и стала уже четвертой жертвой из многодетной семьи, члены которой оказались в медицинских учреждениях после употребления в пищу грибов.

"Несмотря на все усилия врачей, ее сердце перестало биться во время пребывания в больнице. Она была доброжелательной и искренней девочкой, хорошо училась в школе", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне во Львове скончалась 2-летняя девочка из многодетной семьи из Тернопольской области. Она нуждалась в трансплантации печени из-за употребления грибов, которыми отравилась ее семья.

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