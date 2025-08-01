Четыре богатых белком продуктов для похудения

Белок — основа нашего здоровья / © unsplash.com

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Многие стремятся избавиться от лишних килограммов, но не все знают, какой именно белок может помочь похудеть.

Диетолог Кейтлин Хиппли напоминает: избавиться от лишних килограммов трудно, не добавив в свой рацион белок. Он помогает ускорить метаболизм и сжечь калории.

Жирная рыба

Жирная рыба является первоклассным источником противовоспалительного белка. Богатая омега-3 жирными кислотами, такие как EPA и DHA, эта рыба поддерживает здоровье сердца и мозга, а также помогает уменьшить воспаление. Включение в рацион рыбы, такой как лосось, макрель или сардины, в несколько приемов пищи в неделю соответствует рекомендациям средиземноморской диеты, которая, как было показано, снижает риск хронических заболеваний и улучшает метаболическое здоровье.

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Бобовые

Бобовые, такие как фасоль и чечевица, богатые клетчаткой, растительным белком и антиоксидантами, поддерживают здоровье кишечника и уменьшают воспаление.

Бобовые могут помочь организму вырабатывать больше собственных гормонов, регулирующих аппетит, таких как глюкагонообразный пептид 1 (GLP-1). Он помогает регулировать уровень сахара в крови и усиливает чувство сытости и удовольствия. Это благодаря содержанию белка и кальция, которые могут иметь синергетический эффект, что способствует увеличению производства GLP-1 после еды.

Нежирное мясо

Нежирное мясо, такое как курятина, индейка, оленина и бизон, богатое белком и содержит меньше насыщенных жиров, что делает его идеальным вариантом для тех, кто стремится уменьшить воспаление и похудеть.

Темпе и тофу

Ферментированные соевые продукты, такие как темпе, также могут поддерживать здоровье кишечника, способствуя росту полезных бактерий и уменьшая воспаление пищеварительной системы, особенно в сочетании с диетой, богатой клетчаткой. Последние исследования свидетельствуют о том, что здоровье микробиома кишечника может оказать значительное влияние на метаболизм и массу тела.

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Ранее мы писали о том, что многие, желая похудеть или улучшить здоровье, обращаются к модным диетам. Но правда в том, что большинство диет не дают длительного результата и даже могут навредить организму. Какие диеты не работают — читайте в новости.