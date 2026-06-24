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Четыре часа повышенного риска: когда занятия спортом в жару могут нанести вред
Во время жары обычная тренировка может представлять угрозу для здоровья. Врачи определили четырёхчасовой период, когда риск перегрева организма резко возрастает.
Во время сильной жары специалисты рекомендуют пересмотреть график физической активности и избегать тренировок в самое жаркое время суток. По словам врачей, это поможет снизить риск теплового истощения и теплового удара.
Об этом сообщило издание Express.
Медики рекомендуют воздержаться от физических нагрузок с 11:00 до 15:00. Именно в этот период солнечное излучение достигает пика, а такие поверхности, как асфальт, могут нагреваться значительно сильнее, чем воздух, создавая дополнительную тепловую нагрузку на организм.
Врач Хуссейн Ахмад объясняет, что в жаркую погоду организм уже активно работает над охлаждением за счет потоотделения и усиления кровообращения. Если к этому добавить интенсивные физические упражнения, температура тела может повышаться ещё быстрее.
По словам специалиста, в жару тепловая нагрузка иногда превышает способность организма отводить тепло, из-за чего возрастает риск теплового истощения, а в тяжелых случаях — теплового удара.
Лучшим видом активности в такую погоду врач называет плавание, ведь вода помогает более эффективно охлаждать тело. Тем, кто занимается бегом или ездит на велосипеде, он рекомендует переносить тренировки на утренние часы — до 10:00.
Также более безопасной альтернативой могут стать силовые упражнения в помещении с хорошей вентиляцией. Кроме того, специалист советует сокращать продолжительность занятий, тренироваться в тени, пить достаточно воды и выбирать легкую одежду светлых тонов.
«Эксперты призывают посетителей спортзала поддерживать стабильный уровень гидратации, по возможности корректировать время тренировок, снижать их интенсивность, увеличивать периоды отдыха между подходами и никогда не пропускать разминку», — говорится в статье.
Если во время тренировки появляются головокружение, слабость или другие признаки ухудшения самочувствия, занятие следует немедленно прекратить.
Эксперты также подчеркивают важность правильного завершения тренировок в жару. После физических нагрузок следует уделить 5–10 минут легким движениям и растяжке, чтобы постепенно снизить частоту сердечных сокращений и нормализовать температуру тела.
Напомним, ранее мы сообщали, что в условиях экстремальных температур наша постель быстро накапливает опасные аллергены и пот, поэтому привычные правила ухода за постельным бельем придется кардинально пересмотреть ради собственного здоровья.