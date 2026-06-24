Четыре часа повышенного риска: когда занятия спортом в жару могут нанести вред

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Во время сильной жары специалисты рекомендуют пересмотреть график физической активности и избегать тренировок в самое жаркое время суток. По словам врачей, это поможет снизить риск теплового истощения и теплового удара.

Об этом сообщило издание Express.

Медики рекомендуют воздержаться от физических нагрузок с 11:00 до 15:00. Именно в этот период солнечное излучение достигает пика, а такие поверхности, как асфальт, могут нагреваться значительно сильнее, чем воздух, создавая дополнительную тепловую нагрузку на организм.

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Врач Хуссейн Ахмад объясняет, что в жаркую погоду организм уже активно работает над охлаждением за счет потоотделения и усиления кровообращения. Если к этому добавить интенсивные физические упражнения, температура тела может повышаться ещё быстрее.

По словам специалиста, в жару тепловая нагрузка иногда превышает способность организма отводить тепло, из-за чего возрастает риск теплового истощения, а в тяжелых случаях — теплового удара.

Лучшим видом активности в такую погоду врач называет плавание, ведь вода помогает более эффективно охлаждать тело. Тем, кто занимается бегом или ездит на велосипеде, он рекомендует переносить тренировки на утренние часы — до 10:00.

Также более безопасной альтернативой могут стать силовые упражнения в помещении с хорошей вентиляцией. Кроме того, специалист советует сокращать продолжительность занятий, тренироваться в тени, пить достаточно воды и выбирать легкую одежду светлых тонов.

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«Эксперты призывают посетителей спортзала поддерживать стабильный уровень гидратации, по возможности корректировать время тренировок, снижать их интенсивность, увеличивать периоды отдыха между подходами и никогда не пропускать разминку», — говорится в статье.

Если во время тренировки появляются головокружение, слабость или другие признаки ухудшения самочувствия, занятие следует немедленно прекратить.

Эксперты также подчеркивают важность правильного завершения тренировок в жару. После физических нагрузок следует уделить 5–10 минут легким движениям и растяжке, чтобы постепенно снизить частоту сердечных сокращений и нормализовать температуру тела.

Напомним, ранее мы сообщали, что в условиях экстремальных температур наша постель быстро накапливает опасные аллергены и пот, поэтому привычные правила ухода за постельным бельем придется кардинально пересмотреть ради собственного здоровья.

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