Четыре ежедневных привычка, которые незаметно повышают риск рака

Стресс, переедание и дефицит сна повышают риск развития онкологии.

Старший клинический советник и врач общей практики Дональд Грант назвал четыре повседневных привычки , которые могут провоцировать стремительный рост онкологических заболеваний среди молодых людей.

Какие именно факторы образа жизни больше вредят нашему здоровью, сообщает UNILAD.

Опасность пассивного образа жизни и плохого питания

Медик отмечает, что нехватка физической активности является одной из главных проблем современного общества, ведь более 20% взрослых в Великобритании и США ведут малоподвижный образ жизни. Отсутствие даже умеренных ежедневных прогулок способствует увеличению веса и нарушению гормонального фона, что создает благоприятные условия для развития опухолей.

"Физические упражнения играют важную роль в регулировании гормонов, уменьшении воспаления и поддержании иммунной функции", - подчеркнул Дональд Грант.

Другим критическим фактором является рацион, переполненный ультраобработанными продуктами и красным мясом при одновременном недостатке клетчатки. Такое несбалансированное питание имеет долгосрочные негативные последствия для организма и связано с увеличением случаев рака кишечника и деменции.

Воздействие ультрафиолета, стресса и дефицита сна

Многие недооценивают вред от чрезмерного пребывания на солнце без защиты, забывая, что опасные ультрафиолетовые лучи способны проникать даже сквозь облака. Специалист советует пользоваться солнцезащитным кремом и носить закрытую одежду в течение всего года, ведь повреждение клеток кожи во время пиковых часов или солнечных ожогов может спровоцировать онкологию.

Кроме того, хронический стресс и плохой сон (менее 7-9 часов в сутки) также являются опасными факторами, косвенно влияющими на гормональный баланс и иммунитет. С течением времени истощенный организм теряет способность эффективно восстанавливать поврежденные клетки, что делает его еще более уязвимым.

"Приняв хорошо сбалансированную диету, избегая вредных привычек, таких как курение или чрезмерное употребление алкоголя, каждый может улучшить свое долгосрочное здоровье", - подытожил врач.

