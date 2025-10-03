Четыре напитка, которые разрушают ваши волосы: от газировки до энергетиков

Выпадение волос / © www.credits

Секрет здоровых и блестящих волос кроется не только в уходе, но и в том, что мы пьем. Эксперты отмечают, что такие ежедневные напитки, как кофе или газированные воды, могут значительно влиять на состояние ваших волос.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Консультант-дерматолог известной британской клиники «Experts In Skin & Hair» Пол Фаррант разъяснил, что волосы состоят из кератина — структурного белка, и растут примерно из 100 тысяч фолликулов на коже головы. Каждый волос, по его словам, растет от двух до десяти лет, прежде чем естественным образом выпадет. Поэтому для нормального функционирования цикла волосяным фолликулам необходимы белок и витамины.

Известная британская диетология В. Дж. Гамильтон рассказала, что некоторые напитки могут вызвать воспаление в организме, как следствие нарушение сна и вред для волос.

Эксперты рассказали о четырех популярных напитках, которые могут повредить здоровью ваших волос.

Газированные напитки

Диетолог В. Дж. Гамильтон советует людям, обеспокоенным выпадением волос, прежде всего отказаться от сладких газированных напитков или уменьшить их потребление.

После проведения нескольких исследований, ученые выяснили, что регулярное употребление газированных напитков связано с увеличением выпадения волос, особенно у пьющих более 11 банок (идет по жестяные банки объемом 330 мл — Ред .) в неделю.

Гамильтон объяснила, что сахар вызывает воспаление вокруг волосяных фолликулов, что препятствует росту, делает волосы ломкими и может ускорить выпадение, особенно при генетической предрасположенности.

Концентрированные фруктовые соки

Часто концентрированные фруктовые соки считаются безопасными, ведь их разбавят водой. Однако эксперты предостерегают: такие напитки могут быть опасными, ведь содержат большое количество сахара.

Концентрированные фруктовые соки часто содержат большое количество сахара. Проблема заключается в том, что некоторые люди, совершенно справедливо пытающиеся поддерживать водный баланс, добавляют апельсиновый сок в каждый стакан воды, чтобы сделать его вкуснее», — отмечает диетология Гамильтон.

Специалистка предупредила, что такой напиток часто может привести к скачкам инсулина, что в свою очередь оказывает негативное влияние на волосы.

Алкогольные напитки

Многие не подозревают, что алкоголь также может вредить волосам.

Главная проблема, которая возникает при употреблении алкогольных напитков — обезвоживание организма. Диетология В. Дж. Гамильтон подчеркнула, что для роста волос требуется хорошее кровообращение, которое поставляет кислород и питательные вещества к фолликулам.

Когда организм обезвоживается после употребления алкоголя, кровообращение нарушается, а это негативно влияет на волосы. Оно не будет расти так хорошо, и его качество может ухудшиться», — отметила специалист.

В частности, регулярное употребление ловкого может усилить этот эффект: волосы станут тонкими, слабыми и начнут выпадать.

В то же время, алкоголь ухудшает работу печени, мешая организму усваивать витамины группы B и D, критически важные для роста.

Энергетические напитки

Популярных энергетических напитков следует избегать. Эксперты отмечают, что они приносят вред для волос по двум причинам:

чрезмерное количество сахара может вызвать воспаление фолликулов;

чрезмерное количество кофеина (до трех кофе в банке!) повышает кортизол (гормон стресса).

По словам диетологии Гамильтон, такой стресс нарушает нормальный цикл роста волос и способствует его преждевременному выпадению.

В то же время кофеин мешает сну и блокирует усвоение витаминов, необходимых для роста сильных волос.

Для улучшения состояния волос специалисты советуют употреблять зеленые чаи, в частности матча.

«Весь зеленый чай богат антиоксидантами, которые имеют противовоспалительное действие, но матча еще лучше. Его более высокий уровень антиоксидантов и полифенолов обеспечивает чрезвычайно сильный противовоспалительный эффект. Воспаление сокращает фазу роста волосяных фолликулов, поэтому волокно становится меньше и слабее. Антиоксиданты помогают этому противодействовать и могут улучшить рост», — отметил дерматолог Пол Фаррант.

