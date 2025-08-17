Четыре продукта, в которых содержится суточная доза витамина D

Витамин D крайне необходим для нашего здоровья / © Associated Press

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костей, мышц и нервов, одновременно укрепляя иммунную систему. Он помогает пищеварительной системе усваивать кальций и фосфор, являющиеся ключевыми питательными веществами для здоровья костей.

Рекомендованная пищевая норма для взрослых составляет 600 МЕ (15 мкг) в день, увеличиваясь до 800 МЕ (20 мкг), если вы старше 70 лет.

Жирная рыба

Жирная рыба является одним из самых богатых природных источников витамина D. Вот несколько сортов рыбы, являющихся лучшим источником.

Лосось. 100-граммовая порция фермерского лосося содержит около 526 МЕ, что покрывает 66% вашей суточной нормы (DV). Вы также можете поискать дикого лосося, поскольку содержание витамина D в нем зависит от места его отлова и сезона.

Скумбрия и палтус. Скумбрия содержит 643 МЕ, а палтус — 190 МЕ на порцию.

Печень трески. Этот питательный источник содержит концентрированную дозу витамина D вместе с полезными для сердца жирными кислотами омега-3.

Яичные желтки

Яичные желтки маленькие, но они являются прекрасным способом получить витамин D, если вы не любите рыбу. Один желток содержит около 37 МЕ, но есть одна особенность: яйца от кур, выращенных на открытом воздухе, или получающих корм, обогащенный витамином D, могут содержать в 3-4 раза больше витамина D.

На самом деле некоторые обогащенные яйца могут обеспечить до 34 815 МЕ на 100 граммов желтка — достаточно, чтобы покрыть вашу ежедневную потребность в несколько раз.

Грибы

Грибы могут создавать витамин D под действием солнечного света. Несмотря на то, что они производят витамин D2 (менее эффективный, чем D3), они представляют собой фантастический растительный вариант. Грибы, подвергшиеся воздействию ультрафиолета, могут содержать значительное количество витамина D.

Овсянка

Многие хлопья и овсянка обогащены витамином D, что делает их удобным вариантом для завтрака. Не забывайте проверять содержание витамина D на этикетке, поскольку не все злаки обогащены этим витамином. Полейте их обогащенным молоком, чтобы получить двойную дозу витамина D.

