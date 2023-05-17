Четыре ранних симптома рака толстой кишки, о которых нужно знать молодым людям

Исследователи выявили четыре симптома, которые могут быть ранними признаками колоректального рака – болезни, которая в последнее время растет среди молодежи.

Колоректальный рак (КРР) является третьим по распространенности видом рака, диагностированным в Соединенных Штатах. Последние исследования показали, что он становится все более распространённым среди молодых людей.

Об этом пишет Verywell.

Симптомы колоректального рака могут оставаться незамеченными на ранних стадиях заболевания. Команда исследователей из Школы медицины Вашингтонского университета в Сент-Луисе определила четыре красных флажка, которые могут быть признаками ранних стадий колоректального рака.

Какие ранние признаки колоректального рака у молодых людей?

Исследование, опубликованное в журнале Национального института рака, показало, что существует четыре симптома, которые могут быть ранними предупредительными признаками колоректального рака:

Боль в животе

Ректальное кровотечение

Постоянная диарея

Железодефицитная анемия

Согласно исследованию, эти симптомы появились не менее двух лет до диагностики колоректального рака.

"Наши выводы важны и своевременны из-за роста заболеваемости колоректальным раком у молодых людей", — рассказала Кассандра Фриц, доктор медицинских наук, первый автор исследования и доцент кафедры гастроэнтерологии Школы медицины Вашингтонского университета. "Известность об этих симптомах может улучшить раннее выявление колоректального рака на ранней стадии".

Вот что вам следует знать о ранних признаках колоректального рака и что делать, если они у вас есть.

Чем больше у вас симптомов, тем выше риск заболевания

Согласно данным Американского онкологического общества, количество случаев колоректального рака, диагностированных у людей младше 55 лет, почти удвоилось с 11% до 20% между 1995 и 2019 годами.

Фриц и ее коллеги проанализировали данные о медицинском страховании более 5000 пациентов с ранней стадией колоректального рака (диагностированным в возрасте до 50 лет). Целью исследователей было найти симптомы, которые могли быть ранними признаками колоректального рака, особенно у молодых людей.

Исследование показало, что в течение трех месяцев-двух лет до установления диагноза пациенты, имеющие такие симптомы, как боль в животе, ректальное кровотечение, длительная диарея и железодефицитная анемия, имели более высокий риск раннего начала КРР.

По словам Фрица, почти половина пациентов сообщили, что имели по крайней мере один из этих симптомов за три месяца до установления диагноза.

"Мы надеемся, что пациенты и врачи знают о 4 симптомах, которые мы выявили как связанные с ранней стадией КРР", — сказала Фриц. Некоторые пациенты в нашем исследовании имели симптомы в течение примерно 2 лет до установления диагноза. Ранняя диагностика критически важна!”.

Исследователи также обнаружили, что чем больше симптомов у человека, тем выше был риск получить диагноз колоректальный рак.

К примеру, наличие одного симптома почти вдвое увеличивает риск заболевания у пациента, наличие двух симптомов увеличивает риск более чем в 3,5 раза, а наличие трех и более повышает риск более чем в 6,5 раза.

Если у вас есть симптомы, проверка имеет значение, независимо от того, сколько вам лет

В прессрелизе об исследовании старший исследователь Инь Цао, научный сотрудник, магистр здравоохранения, доцент кафедры хирургии и научный сотрудник онкологического центра Siteman при еврейской больнице Барнса и медицинской школе Вашингтонского университета сказал, что если у вас есть такие симптомы, как ректальное кровотечение и Железодефицитная анемия, вам следует поговорить со своим врачом о проверке на колоректальный рак.

Даже если вы думаете, что вы слишком молоды для скрининга, Цао советует помнить, что "колоректальный рак — это не та болезнь, которая поражает только пожилых людей".

"Мы хотим, чтобы молодые люди знали об этих потенциально очень выразительных признаках и симптомах и реагировали на них", — сказал Цао. "Особенно потому, что люди до 50 лет считаются группой низкого риска, и они не проходят рутинный скрининг колоректального рака".

Симптомы не обязательно означают, что у вас рак

Антон Бильчик, доктор медицинских наук, хирург-онколог и глава отдела общей хирургии в Центре здоровья Провиденса Сент-Джона, а также главный врач и директор Желудочно-кишечной и гепатобилиарной программы в Институте рака Сент-Джона сказал, что большинство симптомов, связанных с колоректальным раком, могут также являться признаками многих общих болезней.

Например, пищевое отравление или вирусный гастроэнтерит могут вызвать боль в животе и диарею, а воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит и болезнь Крона, могут вызвать кровотечение и анемию.

"Эти симптомы не специфичны для рака толстой кишки", — сказал Больчик. "Нет никакого конкретного симптома, связанного с раком толстой кишки, потому что есть очень много других заболеваний, которые могут иметь подобные симптомы".

Однако Бильчик сказал, что все пациенты – независимо от возраста – должны немедленно обратиться к своему врачу, если у них есть симптомы, чтобы выяснить, что их вызывает.

"Если у вас есть более одного из этих симптомов, вам нужно серьезно рассмотреть диагноз, отличный от того, что чаще всего встречается среди молодых людей, которым может быть гастроэнтерит, колит или геморрой", — сказал Бельчик.

Следует ли проходить обследование, если у вас нет симптомов?

Если у вас нет симптомов, Больчик все равно рекомендует принимать профилактические меры, например пройти обследование на колоректальный рак. Чем раньше будет диагностирован рак, тем раньше можно приступить к лечению, что может привести к лучшим результатам.

"Молодые люди должны осознавать, что рак толстой кишки больше не является болезнью пожилых людей и что он экспоненциально растет среди людей в возрасте до 50 лет", — сказал Бельчик. "Нет никаких оправданий, чтобы не пройти обследование, потому что теперь у нас есть тесты на основе кала, которые можно делать дома".

Трейси Чайлдс, доктор медицинских наук, специалист по общей и колоректальной хирургии и заместитель председателя хирургии в Центре здоровья Провиденс-Сент-Джонс, сказала, что скрининг особенно важен для некоторых людей, которые могут иметь более высокий риск колоректального рака:

Люди с генетическими мутациями для таких заболеваний, как синдром Линча

Люди с личной или семейной историей воспалительных заболеваний кишечника

Люди с историей лучевой терапии брюшной полости или органов малого таза

Люди с историей муковисцидоза или диабета

Люди, которые курят сигареты и/или употребляют алкоголь

Люди, едящие много красного и/или обработанного мяса

Люди с ожирением.

В 2021 году Рабочая группа по профилактическим услугам США снизила рекомендуемый возраст для скрининга колоректального рака с 50 до 45 лет. Взрослые от 45 до 75 лет должны пройти обследование на колоректальный рак, а взрослые в возрасте от 76 до 85 лет должны разговаривать со своим врачом о скрининге.

Можете ли вы снизить риск колоректального рака?

Чайлдс сказал, что вы можете сделать некоторые вещи, чтобы уменьшить риск развития колоректального рака:

Поговорите со своим врачом о проверках

Займитесь регулярной физической активностью

Соблюдайте питательную диету с большим количеством фруктов и овощей.

Проверьте уровень холестерина и держите его под контролем

Достигните и поддерживайте вес, поддерживающий ваше здоровье

Ограничьте употребление алкоголя

Избегайте курения.

Возрастает количество случаев колоректального рака среди молодых людей. Новое исследование говорит о четырех симптомах: боли в животе, ректальное кровотечение, длительная диарея и железодефицитная анемия. Они могут быть ранними предупредительными признаками, которые должны побуждать вас обратиться к врачу.

Колоректальный рак — сложное онкологическое заболевание, требующее серьезного подхода к лечению. Наиболее распространенным среди данных заболеваний является рак толстой кишки, на который приходится более половины случаев рака органов пищеварительной системы.

Термин колоректальный рак совмещает:

рак толстой кишки

рак прямой кишки

рак слепой кишки

рак сигмовидной кишки

рак ободочной кишки

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