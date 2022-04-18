Четырехлетняя Алиса уже 54 не выходит из укрытия в Мариуполе, пока ее мама спасает раненых защитников (фото)

Четырехлетняя Алиса уже 54 не выходит из укрытия в Мариуполе, пока ее мама спасает раненых защитников (фото)

Родные Алисы написали, что россияне применяют пытки, расправляются с неугодными мирными жителями и подчеркнули, что оставшихся нужно срочно эвакуировать.

Сотни мирных жителей и защитников Мариуполя находятся в укрытиях.

Об этом в редакцию издания "ГОРДОН" написала читательница сайта, чья родственница, военная медик вместе со своей четырехлетней дочерью все еще остаются в Мариуполе.

На видео, которое прислали в редакцию, – четырехлетняя Алиса, дочь военной медикини из Мариуполя. С первых дней осады города девочка находится в укрытии, где находится импровизированный госпиталь и где ее мама оказывает помощь раненым военным.

"Россияне постоянно бомбят город. Условия в подвале ужасные. Защитники Мариуполя умирают в страшных муках – нет необходимых лекарств и средств для оказания медицинской помощи. Многие раненые, в том числе тяжелые, с ампутациями конечностей", – говорится в письме.

Отмечают, что в этом и других подвалах от кафиров скрываются сотни гражданских, женщины с детьми, в том числе с грудными. Люди отказываются верить россиянам и не хотят выходить по предоставленным РФ коридорам.

"Жители Мариуполя не верят больше россиянам после того, как они разбили драмтеатр, роддом, больницы. Они берут людей в заложники, применяют пытки, расправляются с неугодными мирными жителями. Никто не верит гарантиям людей, разбомбивших драмтеатр", — написали родные. и подчеркнули, что всех оставшихся нужно срочно эвакуировать.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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