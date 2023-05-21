Чистая кожа и похудение: как очистить кишечник в домашних условиях

Здоровый кишечник залог не только хорошего самочувствия, но и внешнего вида. Есть продукты, которые помогают очистить кишечник и похудеть.

Учеными уже давно доказана связь кишечника со скоростью метаболизма и ожирением. В определенной степени ЖКТ также влияет и на наш внешний вид: кожу, ногти, волосы. А еще здоровый кишечник оказывает положительное влияние на иммунитет.

Хотя ЗОЖ сейчас очень популярен, в рационе большинства украинцев все еще присутствует "пищевой мусор": фастфуды, сахар, копченость и прочая нездоровая еда. Такие продукты плохо усваиваются организмом и оседают в кишечнике как отходы. В свою очередь это ведет к постоянным запорам, синдрому раздраженного кишечника и другим неприятным проблемам.

В идеале ежедневный рацион человека должен содержать большое количество полезных продуктов с клетчаткой. Они помогают работе кишечника и обменным процессам в целом. Однако, если питаться неправильно, тело начнет сигнализировать об этом разными способами. От ухудшения внешнего вида до появления лишнего веса.

Наладить питание никогда не поздно. Но перед этим нужно провести очищение кишечника.

Как очистить кишечник в домашних условиях? Существует множество методов, которые помогают в этом. Некоторые из них используются тысячи лет. К примеру, индийская Шанк Пракшалана. Однако больше всего людям нравится так называемое "скрабование" кишечника. Этот метод заключается в приеме специального напитка с высоким содержанием клетчатки, которое естественным путем быстро лишает пищевых отходов.

Как приготовить очистку кишечника? За основу можно взять замоченные овсяные хлопья длительной варки или другие продукты, в которых содержится клетчатка (порошок силиума, отруби, семена льна).

Если нужно быстро очистить кишечник, можно просто съесть ложку или два отрубей, хлопьев, семена льна, а затем запросить их большим количеством воды. Но полноценный "скраб" в виде напитка поможет значительно повысить эффект продуктов для очищения кишечника. К нему обычно добавляют сухофрукты, мед, йогурт, ягоды, суперфуды.

Принимать такой "скраб" можно даже на ежедневной основе. Он является полезным средством для профилактики запоров, повышения уровня холестерина, диабета. А еще благодаря такой полезной привычке можно в сжатые сроки избавиться от нескольких лишних килограммов, сделать живот более подтянутым, избавиться от вздутия.

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