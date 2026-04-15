Несмотря на высокое содержание жиров, авокадо может помогать контролировать артериальное давление и поддерживать здоровье сердца. Диетолог-кардиолог объяснила, как этот продукт влияет на организм как сразу после употребления, так и при регулярном потреблении.

Авокадо, которое еще несколько лет назад было символом популярных завтраков и «инстаграмной» еды, до сих пор остается одним из самых ценных продуктов по своему составу. Оно содержит ряд питательных веществ, в частности антиоксиданты, клетчатку и калий, которые играют важную роль в поддержании здоровья организма.

В то же время из-за высокого содержания жиров этот фрукт часто вызывает вопросы у тех, кто следит за уровнем артериального давления. Как объясняет диетолог-кардиолог Маргарет Юнкер из UC Davis Health, авокадо относится к продуктам, полезным для сердца. Оно содержит преимущественно ненасыщенные жиры и имеет низкий уровень насыщенных жиров и холестерина.

По ее словам, употребление авокадо не приводит к повышению артериального давления сразу после еды. Наоборот, этот продукт способствует его стабилизации и помогает предотвратить рост показателей. Регулярное включение авокадо в рацион также связывают с поддержанием здорового уровня давления в долгосрочной перспективе.

Ключевую роль в этом играет состав продукта. Калий помогает регулировать сердечный ритм и баланс жидкости в организме, клетчатка связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, а антиоксиданты поддерживают общее состояние сосудов.

Научные исследования подтверждают эти выводы. В частности, в одном из них с участием женщин установили: те, кто потреблял не менее пяти порций авокадо в неделю, имели на 17% ниже риск повышенного артериального давления по сравнению с теми, кто редко употреблял этот продукт.

Кроме влияния на сердце, авокадо имеет и другие полезные свойства. Благодаря высокому содержанию клетчатки оно способствует здоровью кишечника и поддерживает баланс полезных бактерий. Это важно, поскольку состояние микробиома связано не только с пищеварением, но и с иммунной системой и общим самочувствием.

Также клетчатка помогает контролировать вес и уменьшать воспалительные процессы в организме, что подтверждают современные исследования. Ненасыщенные жиры, которыми богато авокадо, связаны со снижением артериального давления и могут положительно влиять на когнитивные функции, в частности память.

