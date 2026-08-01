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Что будет, если есть абрикосы каждый день: как фрукты влияют на организм
Абрикосы очень питательны и имеют ряд преимуществ для здоровья.
Абрикос не только вкусный и яркий летний фрукт, но и источник питательных веществ, которые могут поддерживать здоровье кишечника, кожи и зрения.
Об этом пишет Healthline.
С латинского название фрукта переводится как «скороспелый» и это оправдано, ведь фрукт действительно спеет очень быстро.
Абрикосы — польза и влияние на организм
Большое количество каротиноидов — причина, по которой фрукт имеет такой насыщенный оранжевый цвет. Эти вещества положительно влияют на зрение и кожу, а также предотвращают преждевременное старение клеток.
Также в абрикосах высокое содержание калия — на 100 гр фрукта — 70% от суточной нормы человека.
Фрукт также является неплохим источником бета-каротина, лютеина и зеаксантина — мощных антиоксидантов, помогающих бороться со свободными радикалами в организме. Абрикосы лучше есть целыми и неочищенными — кожура содержит значительную часть клетчатки и питательных веществ, а косточку следует выбрасывать, поскольку она несъедобна.
Фрукты богаты антиоксидантами
Абрикосы — хороший источник антиоксидантов, в частности бета-каротина и витаминов A, C и E. Кроме того, они богаты группой полифенольных антиоксидантов — флавоноидов, которые, по данным исследований, могут помогать защищаться от таких болезней, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Основные флавоноиды в абрикосах — хлорогеновые кислоты, катехины и кверцетин.
Кому нельзя абрикосы — противопоказания для употребления
Категорически запрещено употреблять такой фрукт людям с язвой и сахарным диабетом. Также следует быть осторожными беременным и детям, так как абрикос сам по себе относится к числу фруктов — аллергенов.
Раньше мы писали о том, как заморозить абрикосы с косточками и без.