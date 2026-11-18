Ежедневное употребление овсянки влияет на холестерин, пищеварение и уровень сахара. / © Freepik

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Овсяная каша — доступный цельнозерновой продукт, богатый клетчаткой. Ее основное преимущество — бета-глюкан, растворимая клетчатка, которая может положительно влиять на уровень холестерина, пищеварения и ощущения сытости.

Об этом пишет издание Martha Stewart со ссылкой на диетологов.

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Как овсянка влияет на организм

Поддерживает здоровье сердца. Бета-глюкан взаимодействует с желчными кислотами в кишечнике и способствует снижению уровня общего холестерина и ЛПНП так называемого плохого холестерина. Это помогает уменьшить один из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Улучшает пищеварение. Растворная клетчатка впитывает воду и образует гелеобразную массу, которая помогает смягчать стул. Бета-глюкан также действует как пребиотик — питание для полезных кишечных бактерий.

Помогает дольше не чувствовать голода. Благодаря клетчатке овсянка способствует более длительному ощущению сытости и может уменьшать желание перекусывать между основными приемами пищи.

Помогает контролировать уровень сахара. Бета-глюкан замедляет всасывание глюкозы, благодаря чему после еды уровень сахара может повышаться постепенно. Однако овсянка не заменяет лечение диабета.

Сколько овсянки можно есть каждый день

По рекомендации диетологии Саманты Снешалл, обычная порция составляет примерно половину стакана сухих хлопьев. В то же время оптимальное количество зависит от потребностей человека и его общего рациона.

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Лучше всего выбирать обычные овсяные хлопья или резаный овес. Ароматизированные быстрорастворимые смеси часто содержат много добавленного сахара. Для вкуса к каше можно добавлять ягоды, фрукты, орехи, натуральный йогурт или яйцо — так завтрак будет более питательным.

Кому следует быть осторожным

Большинству людей можно есть овсянку каждый день. Исключение — те, кому из-за заболевания пищеварительной системы назначили диету с низким содержанием клетчатки. Им следует согласовать употребление каши с врачом.

Также не нужно резко увеличивать количество клетчатки в рационе: это может вызвать вздутие и дискомфорт. Лучше делать это и пить достаточно жидкости. Людям с целиакией следует выбирать только овсянку с маркировкой об отсутствии глютена, поскольку обычные хлопья могут загрязняться пшеницей, рожью или ячменем.

Как сделать завтрак из овсянки питательнее

Овсянку можно дополнять белковыми продуктами — яйцами, сыром или натуральным йогуртом. Такой завтрак будет более сбалансированным и поможет дольше сохранять сытость.

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Особенно важно учитывать состав утреннего меню людям с диабетом: овсянку советуют сочетать с продуктами, содержащими белок и полезные жиры.

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