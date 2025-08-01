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Что будет, если ежедневно пить диетическую колу: исследование показало тревожный результат
Любимая газировка без сахара может нанести больше вреда, чем кажется. Ученые назвали реальные риски для организма.
Новое исследование австралийских ученых показало, что употребление даже одной банки диетического напитка в день — в частности, содержащих искусственные подсластители, например Diet Coke, Pepsi Max или Zero Sugar Solo — может повысить риск развития диабета 2 типа на 38%.
Об этом сообщило издание NYT.
Этот риск оказался даже выше, чем у людей, которые регулярно употребляют классические сладкие газированные напитки с высоким содержанием сахара. Для последних риск возрастает на 23%.
Исследование проводили ученые из Университета Монаша, RMIT и Совета по борьбе с раком штата Виктория. Они проанализировали данные более 36 тысяч взрослых австралийцев в возрасте от 40 до 69 лет за период почти 14 лет.
Согласно опубликованным выводам, связь между регулярным потреблением как сладких, так и диетических напитков и повышенным риском диабета 2 типа оставалась существенной даже после учета веса, диеты, физической активности, уровня образования и наличия других заболеваний.
Профессор Барбора де Куртен, одна из авторов исследования, отметила, что результаты ставят под сомнение распространенное мнение о том, что напитки с искусственными подсластителями являются более безопасной альтернативой для людей с повышенным риском диабета.
«Возможно, пришло время расширить политическое обсуждение не только по налогообложению сахара, но и по сокращению потребления населением всех вредных напитков, независимо от того, подслащены ли они сахаром или синтетическими альтернативами», — отметила профессор де Куртен.
Другой исследователь, господин Хуссен Кабтимер, добавил, что как подслащенные сахаром, так и диетические напитки имеют потенциально вредное влияние на обмен веществ, что может прямо влиять на развитие диабета 2 типа.
Диабет 2 типа — это хроническое заболевание, при котором организм не способен эффективно использовать инсулин или не вырабатывает его в достаточном количестве. В результате повышается уровень сахара в крови, что может приводить к поражению глаз, почек, нервов и сердца.
По данным Diabetes Australia, в стране более 1,3 млн человек живут с диагнозом диабет 2 типа. В мире эта цифра достигает более 500 млн. Обычно болезнь развивается после 45 лет, однако в последние годы ее все чаще диагностируют у более молодых людей.
Напомним, новое исследование показало, что даже занятия спортом только на выходных могут уменьшить риск преждевременной смерти у людей с диабетом.