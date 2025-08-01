Что будет, если ежедневно пить диетическую колу: исследование показало тревожный результат

Газированные напитки / © www.freepik.com/free-photo

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Новое исследование австралийских ученых показало, что употребление даже одной банки диетического напитка в день — в частности, содержащих искусственные подсластители, например Diet Coke, Pepsi Max или Zero Sugar Solo — может повысить риск развития диабета 2 типа на 38%.

Об этом сообщило издание NYT.

Этот риск оказался даже выше, чем у людей, которые регулярно употребляют классические сладкие газированные напитки с высоким содержанием сахара. Для последних риск возрастает на 23%.

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Исследование проводили ученые из Университета Монаша, RMIT и Совета по борьбе с раком штата Виктория. Они проанализировали данные более 36 тысяч взрослых австралийцев в возрасте от 40 до 69 лет за период почти 14 лет.

Согласно опубликованным выводам, связь между регулярным потреблением как сладких, так и диетических напитков и повышенным риском диабета 2 типа оставалась существенной даже после учета веса, диеты, физической активности, уровня образования и наличия других заболеваний.

Профессор Барбора де Куртен, одна из авторов исследования, отметила, что результаты ставят под сомнение распространенное мнение о том, что напитки с искусственными подсластителями являются более безопасной альтернативой для людей с повышенным риском диабета.

«Возможно, пришло время расширить политическое обсуждение не только по налогообложению сахара, но и по сокращению потребления населением всех вредных напитков, независимо от того, подслащены ли они сахаром или синтетическими альтернативами», — отметила профессор де Куртен.

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Другой исследователь, господин Хуссен Кабтимер, добавил, что как подслащенные сахаром, так и диетические напитки имеют потенциально вредное влияние на обмен веществ, что может прямо влиять на развитие диабета 2 типа.

Диабет 2 типа — это хроническое заболевание, при котором организм не способен эффективно использовать инсулин или не вырабатывает его в достаточном количестве. В результате повышается уровень сахара в крови, что может приводить к поражению глаз, почек, нервов и сердца.

По данным Diabetes Australia, в стране более 1,3 млн человек живут с диагнозом диабет 2 типа. В мире эта цифра достигает более 500 млн. Обычно болезнь развивается после 45 лет, однако в последние годы ее все чаще диагностируют у более молодых людей.

Напомним, новое исследование показало, что даже занятия спортом только на выходных могут уменьшить риск преждевременной смерти у людей с диабетом.

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