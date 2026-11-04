Что будет, если ежедневно принимать холодный душ: неожиданные результаты эксперимента

Ученые обнаружили связь между холодным душем и здоровьем / © Credits

Реклама

Люди, регулярно принимавшие холодный душ, реже пропускали работу по болезни и сообщали о меньшем количестве дней с плохим самочувствием.

Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование психологи Лены Глазер из Базельского университета в Швейцарии.

Реклама

Что показал эксперимент с холодным душем

Исследовательница проанализировала результаты трех рандомизированных контролируемых испытаний, в которых в общей сложности приняли участие 719 человек. В течение 12 недель они должны были принимать души настолько холодной водой, насколько это позволяли их домашние системы водоснабжения.

Реклама

Участниками были здоровые взрослые от 18 до 65 лет, которые до начала эксперимента не имели привычки регулярно принимать холодный душ.

Объединенный анализ показал: люди, регулярно практиковавшие такое закаливание, сообщали о 31% меньше дней отсутствия на работе по болезни по сравнению с контрольной группой. Количество дней, когда они чувствовали себя больными, также было меньше — на 26% по сравнению с теми, кто преимущественно принимал теплый душ.

Исследователи зафиксировали и небольшое улучшение психологического самочувствия участников. Они также сообщали о положительных изменениях в физическом состоянии, однако этот показатель не добился статистической значимости.

Привыкли ли люди к холодной воде

В начале эксперимента многие участники отказались от необычной процедуры. Больше всего людей выбыло в течение первых двух недель, но впоследствии количество прекративших участие уменьшилось.

Реклама

Среди людей, которые придерживались условий эксперимента по меньшей мере в 70% случаев, от 77,3% до 90% сообщали, что принимали холодный душ в течение соответствующей недели. Показатель зависит от конкретного испытания.

«Это свидетельствует о том, что люди постепенно привыкают», — отметила Глазер.

По словам исследовательницы, участники рассказывали, что после холодного душа чувствовали себя бодрее и свежее. Некоторые также испытывали удовольствие от того, что смогли справиться с собственным дискомфортом.

Действительно ли холодный душ укрепляет иммунитет

Механизмы, которые могли бы объяснить результаты эксперимента, исследователи напрямую не изучали. Потому пока нельзя утверждать, что именно холодная вода помогла участникам реже болеть.

Реклама

В то же время, предыдущие научные работы указывали на возможную связь между влиянием холода и реакциями иммунной системы. В частности, исследование 2024 выявило усиление отдельных сигналов иммунного ответа у людей, принимавших холодный душ. Подобные эффекты наблюдались и при изучении погружения в холодную воду.

Однако пока неизвестно, могут ли эти изменения напрямую объяснить меньшее количество дней болезни. Для этого требуются дополнительные исследования.

Почему ученые призывают не торопиться с выводами

Результаты работы Лены Глазер пока не прошли независимое рецензирование. Кроме того, значительная часть данных о самочувствии основывается на ответах самих участников, а при анализе исследователи учитывали, насколько регулярно люди действительно принимали холодный душ.

Поэтому результаты не доказывают, что подобная процедура гарантированно защищает от инфекций или может заменить другие способы профилактики заболеваний.

Несмотря на это, авторы считают, что холодный душ может стать простым и доступным способом привлечь людей к небольшим изменениям в повседневных привычках. Исследовательница советует тем, кто хочет попробовать подобную процедуру, начинать постепенно и снижать температуру воды со временем.

«Вода не обязательно должна быть одинаково холодной каждый день. Важно прислушиваться к своему телу и обращать внимание на самочувствие», — подчеркнула Глазер.

Холодная вода и ее влияние на организм — последние новости

Холодный душ привлекает внимание ученых не в первый раз. В одном из экспериментов мужчина в течение трех месяцев каждый день принимал ледяной душ, чтобы проверить его влияние на организм. Результаты касались не только физического состояния, но и психологического самочувствия — в частности, изменения настроения после холодовых процедур.

Воздействие температурных процедур на иммунную систему исследуют при экспериментах с сауной. После 30 минут в финской парной в крови участников увеличилось количество нескольких типов белых кровяных телец, однако эффект оказался кратковременным. Ученые объяснили, как изменяется количество иммунных клеток после тепловой процедуры с холодным душем.

В то же время резкое охлаждение не всегда безопасно: ледяная вода может вызвать стрессовую реакцию организма, особенно во время жары или при наличии определенных проблем со здоровьем. Поэтому важно различать постепенное привыкание к прохладной воде и внезапное воздействие экстремально низкой температуры.

Новости партнеров

Новости партнеров