Что будет, если хранить лимоны в морозилке: вам точно это понравится
Большинство людей привыкли держать лимоны в холодильнике, но немногие догадываются, что замораживание этого цитруса может значительно продлить его свежесть и даже усилить пользу.
Почему стоит замораживать лимоны
В морозильной камере лимоны сохраняют все витамины, особенно ценный витамин С, быстро разрушающийся при комнатной температуре. Кроме того, замораживание позволяет использовать плод вместе с цедрой, содержащей в несколько раз больше полезных микроэлементов, чем мякоть.
Как правильно замораживать лимоны
Лимоны можно замораживать целыми, нарезанными кружочками и перетертыми с сахаром. Некоторые хозяйки натирают лимон вместе с кожурой и хранят в контейнерах, так удобнее добавлять его в чай, десерты и другие блюда.
Какие преимущества дает замораживание лимонов
Длительное хранение — лимон не портится месяцами.
Удобство использования — можно брать ровно столько, сколько нужно.
Усиление вкуса и пользы — после замораживания цитрус становится гораздо более полезным и ароматным.
Замороженные лимоны — это идеальное решение для тех, кто хочет иметь под рукой свежий и полезный продукт в любое время года.