Что будет, если не есть 36 часов: как меняется организм во время голодания

Что будет, если не есть 36 часов / © Credits

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Периодическое голодание стало популярным способом контроля веса, однако длительный отказ от еды может сопровождаться нежелательными последствиями. В Сети показали симуляцию того, как, по утверждению авторов, меняются процессы в организме в течение 36 часов без еды.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Wellness Wise, сообщает издание Unilad.

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В ролике поэтапно показано, как организм якобы переходит от использования доступных запасов энергии к более активному сжиганию жира.

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По версии авторов моделирования, примерно через четыре часа после последнего приема пищи активное пищеварение заканчивается, уровень инсулина снижается, а организм начинает использовать запасы глюкозы. Через восемь часов он всё больше полагается на гликоген — запасную форму глюкозы, хранящуюся в печени и мышцах.

Примерно через 12 часов, как утверждается в видео, усиливается использование жира в качестве источника энергии и начинается переход к кетозу. На 16-м часу авторы связывают голодание с активацией аутофагии — клеточного механизма, в ходе которого клетки расщепляют и повторно используют часть собственных компонентов.

После 24 часов без еды симуляция демонстрирует дальнейшее использование жировых запасов. Авторы также отмечают уменьшение воспалительных процессов и улучшение чувствительности к инсулину. На 30-м часу они связывают голодание с ростом уровня гормона роста, а на 36-м — с максимальной аутофагией и восстановлением тканей.

В то же время такие утверждения не следует воспринимать как доказанный сценарий, который одинаково происходит в организме каждого человека. Профессор метаболической физиологии Университета Бата Джеймс Беттс отмечал, что многие предполагаемые преимущества использования жира в качестве основного источника энергии не получили убедительного подтверждения в исследованиях на людях. По его словам, особенно в краткосрочной перспективе значительных преимуществ для здоровья не наблюдается.

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Организация по вопросам психического здоровья и расстройств пищевого поведения The Emily Program также предостерегает от чрезмерных ограничений в питании. Среди возможных побочных эффектов периодического голодания называют сильный голод, усталость, головную боль, головокружение, проблемы с пищеварением, раздражительность, нарушения сна и обезвоживание.

При длительных или чрезмерных ограничениях также возможен дефицит питательных веществ. Кроме того, специалисты обращают внимание на риск формирования нездорового отношения к еде, особенно если человек регулярно игнорирует сигналы голода.

Напомним, ранее мы сообщали, что для похудения не обязательно отказываться от ужина или углеводов после 18:00. Гораздо важнее правильно распределять пищу в течение дня и выбирать продукты, которые надолго дают ощущение сытости.

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