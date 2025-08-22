Что будет, если пить недостаточно воды

Вода играет решающую роль почти во всех функциях организма / © Credits

Вода необходима для жизни. Во многих частях света рекомендуют выпивать около двух литров воды в день для женщин и два с половиной литра в день для мужчин. Но ученые говорят, что наши реальные потребности в воде зависят от разных факторов.

Об этом пишет издание DayliMail.

Недостаточное количество воды может привести к обезвоживанию, а чрезмерное потребление может иметь последствия.

Исследование, проведенное учеными из Ливерпульского университета Джона Мурса, показало, что люди, не выполнявшие ежедневные нормы гидратации, имели значительно более высокий уровень гормона стресса кортизола во время стрессовых ситуаций.

Постоянно повышенный уровень кортизола связывается с рядом проблем со здоровьем: высокое кровяное давление, сердечные заболевания, диабет 2 типа, ожирение, депрессия и тревога.

Профессор Нил Уолш из Школы спорта и физических упражнений LJMU сказал: «Мы знаем, что люди, которые потребляют мало жидкости каждый день и не соблюдают рекомендации, очевидно, имеют низкий уровень гидратации».

В Великобритании руководители здравоохранения советуют взрослым выпивать от шести до восьми стаканов жидкости в день, примерно от 1,5 до двух литров.

Однако людям, возможно, нужно пить больше, когда жарко, если они очень активны, если они поправляются после болезни, или если они беременны или кормят грудью.

Только в начале этого года анализ, проведенный Британским фондом сердца (BHF), выявил рост смертности среди трудоспособных людей от сердечных заболеваний.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди трудоспособных людей в Великобритании выросла на 18 процентов с 2019 года, с 18 693 до 21 975 2023, в среднем 420 в неделю.