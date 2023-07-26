Что будет, если съесть немытые фрукты или овощи: запоминаем раз и навсегда

Наверняка, каждый из нас хотя бы раз в жизни подвергался искушению сорвать спелое яблоко с дерева и сразу съесть его. Но можно ли так поступать? Что будет, если есть немытые фрукты и овощи?

Часто даже продавцы на рынке предлагают попробовать клубнику, черешню или другие ягоды перед покупкой, чтобы быть уверенными в их вкусе. Многие думают, что нет ничего страшного в том, чтобы съесть одну немытую ягодку или насладиться фруктами из своего собственного сада. Однако действительно ли это так?

По словам врачей, даже одна маленькая ягодка может стать причиной серьезных проблем. Вместе с немытым фруктом, овощем или ягодой вы рискуете проглотить и вредные бактерии, которые живут в почве, а также употребляете пестициды, которые используют при выращивании урожая.

Даже ваши домашние грядки не защищены от угрозы. Если вы не используете химию для подкормки овощей, там все равно могут ходить птицы, кошки, собаки, являющиеся переносчиками опасных инфекций. Они могут оставлять на плодах бактерии. Поэтому, если вы не помыли овощ перед тем, как его есть, можете быть уверены, что бактерии уже попали в ваш организм.

Что же будет, если есть немытые фрукты, овощи или ягоды? В первую очередь, можно столкнуться с рвотой, тошнотой, болью в животе, диареей, кишечной палочкой. В тяжелых случаях возможны и более серьезные проблемы: почечная недостаточность. Поэтому лучше не рисковать и всегда мыть фрукты и овощи перед употреблением. Особенно важно это делать детям, беременным женщинам и людям со слабым иммунитетом.

Читайте также: