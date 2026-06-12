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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Что будет, если случайно проглотить косточку вишни: есть ли реальная опасность

Читайте о главных симптомах опасности, которые нельзя игнорировать.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Вишня

Вишня / © Associated Press

Почти каждый хотя бы раз в жизни случайно проглатывал косточку вишни во время летнего перекуса. У многих сразу возникает тревога, а в памяти появляются детские страшилки: от серьезного отравления до дерева, что может вырасти прямо в желудке. Но насколько оправданы эти страхи и действительно ли проглоченная косточка представляет угрозу организму?

Об этом пишет Egeszsegkalauz.

Как отмечают медики, в большинстве случаев причин для паники нет. Семена вишни имеют чрезвычайно жесткую наружную оболочку, которую наша пищеварительная система расщепить не способна. Если вы проглотили косточку целой, она просто пройдет через кишечник в неизменном виде и выведется естественным путем.

Одно или даже несколько случайно проглоченных семян обычно не вызывает никакого дискомфорта у здоровых взрослых людей. Организм справляется с этой задачей быстро и безболезненно.

Мифы и правда о цианиде

Главный страх связан с тем, что в семенах вишни действительно содержатся природные соединения, которые в определенных условиях могут выделять цианид. Однако не все косточки, которые попадают в желудок, опасны.

Угроза возникает исключительно тогда, когда человек разжевывает, измельчает косточку или проглатывает их в огромных количествах. Разрушение жесткой скорлупы позволяет токсичным веществам легко попасть в пищеварительную систему. Если оболочка не повреждена, она служит надежным защитным барьером.

Кто находится в зоне риска

Врачи выделяют несколько ситуаций, когда следует проявить повышенную осторожность:

  • Употребление большого количества косточек за один раз, что может создать серьезную нагрузку на пищеварительную систему.

  • Целенаправленное разжевывание или измельчение семян.

  • Маленькие дети. Для них опасность представляют не только химические соединения, но и риск удушья или возникновения кишечной непроходимости, ведь их дыхательные пути и пищеварительный тракт значительно уже.

Серьезные осложнения случаются очень редко, однако медики советуют не игнорировать тревожные сигналы организма. Немедленная помощь необходима, если появляются следующие симптомы:

  • сильная или нарастающая боль в животе;

  • постоянная рвота;

  • сильное вздутие;

  • осложненный стул;

  • любые проблемы с дыханием.

Если речь идет об отравлении цианидом (из-за потребления большого количества разжеванных косточек), симптомы могут включать головную боль, головокружение, тошноту, слабость, спутанность сознания и одышку. Такие состояния нуждаются в неотложной госпитализации.

Следует помнить, что не только вишни нуждаются в осторожности. Косточки абрикосов, персиков и нектаринов также содержат вещества, способные выделять цианид. Врачи категорически не советуют разламывать их и употреблять ядра, несмотря на распространенные в интернете мифы об их «пользе».

Особое внимание следует уделить домашним питомцам. Собаки часто грызут косточки, разрушая их защитную оболочку. Из-за меньшей массы тела и специфики пищеварения животных это может быстро привести к отравлению или кишечной непроходимости. Если вы заметили у собаки рвоту, вялость или потерю аппетита после того, как она съела косточки фруктов — срочно обратитесь к ветеринару.

Напомним, гранат состоит из сочной оболочки и семян, составляющих около половины веса плода и содержащих антиоксиданты, ненасыщенные жирные кислоты и пуниковую кислоту. Косточки граната безопасны для употребления, не вызывают кишечной непроходимости и, благодаря клетчатке, даже полезны для пищеварения при умеренности и тщательном пережевывании.

Кстати, оптимальная ежедневная порция составляет около половины плода или полстакана зерен, однако людям с диабетом из-за содержания природного сахара перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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