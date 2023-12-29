Что будет, если умываться обычным твердым мылом: ответ эксперта вас непременно поразит

Как твердое мыло оказывает влияние на состояние кожи лица и как правильно выбрать средство для умывания.
Есть ли смысл умываться обычным мылом, когда в магазинах продается столько средств для умывания на любой вкус и кошелек? На этот вопрос ответила Арти Рагурам – основательница бренда натуральной косметики. Рассказываем, что произойдет с кожей лица, если умываться простым твердым мылом, ссылаясь на ресурс healthshots.com.
Можно ли умываться обычным мылом: ответ эксперта
Кожа лица более нежная и чувствительная, чем на других частях тела. Обычное мыло не подходит для умывания, потому что оно сушит и раздражает ее. Кожа лица требует более бережных средств для умывания, имеющих нежную текстуру и увлажняющих.
«Кожа сама по себе кислая, а мыло может нарушить ее естественный баланс, потому что содержит луга. К тому же продукт содержит агрессивные вещества, которые влияют на состояние кожи лица, стягивают и делают ее сухой. От чего она становится тусклой, шелушится и на ней возникают высыпания», — объясняет эксперт.
Как обычное мыло влияет на кожу лица
Умываться обычным твердым мылом – не слишком хорошая идея. Поскольку через брусок могут передаваться все микробы и болезнетворные бактерии, из-за чего на лице появляется сыпь, покраснение и закупорка пор.
Также обычное мыло содержит ароматизаторы, парабены, формальдегид, которые после регулярного применения могут стать причиной повреждения кожи. Тогда на коже могут появиться ранние признаки старения, пигментация, сыпь и морщины.
Как выбрать средство для умывания: советы эксперта
- При выборе средства для умывания следует ориентироваться на свой тип кожи. Поскольку именно в подходящем средстве будут все необходимые составляющие для гигиены и здоровья кожи лица. Есть три типа кожи – сухая, жирная и комбинированная.
- Не стоит бояться в составе геля или пенки сульфатов и силиконов, ведь они там для того, чтобы хорошо образовывалась пена во время умывания.
- Следите за тем, чтобы средство для умывания было гипоаллергенным, чтобы избежать нежелательных высыпаний на коже.
- Следует выбирать сертифицированные средства, прошедшие государственную экспертизу, они не обязательно дорогие, зато имеют подтвержденное качество, соответствующее государственным стандартам.
- Выбирайте средства для умывания с гиаулороновой кислотой, глицерином и ниацинамидом, которые будут питать и увлажнять кожу лица.
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