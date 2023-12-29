Что будет, если умываться обычным твердым мылом: ответ эксперта вас непременно поразит

Как твердое мыло оказывает влияние на состояние кожи лица и как правильно выбрать средство для умывания.

Есть ли смысл умываться обычным мылом, когда в магазинах продается столько средств для умывания на любой вкус и кошелек? На этот вопрос ответила Арти Рагурам – основательница бренда натуральной косметики. Рассказываем, что произойдет с кожей лица, если умываться простым твердым мылом, ссылаясь на ресурс healthshots.com.

Можно ли умываться обычным мылом: ответ эксперта

Кожа лица более нежная и чувствительная, чем на других частях тела. Обычное мыло не подходит для умывания, потому что оно сушит и раздражает ее. Кожа лица требует более бережных средств для умывания, имеющих нежную текстуру и увлажняющих.

«Кожа сама по себе кислая, а мыло может нарушить ее естественный баланс, потому что содержит луга. К тому же продукт содержит агрессивные вещества, которые влияют на состояние кожи лица, стягивают и делают ее сухой. От чего она становится тусклой, шелушится и на ней возникают высыпания», — объясняет эксперт.

Как обычное мыло влияет на кожу лица

Умываться обычным твердым мылом – не слишком хорошая идея. Поскольку через брусок могут передаваться все микробы и болезнетворные бактерии, из-за чего на лице появляется сыпь, покраснение и закупорка пор.

Также обычное мыло содержит ароматизаторы, парабены, формальдегид, которые после регулярного применения могут стать причиной повреждения кожи. Тогда на коже могут появиться ранние признаки старения, пигментация, сыпь и морщины.

Как выбрать средство для умывания: советы эксперта

При выборе средства для умывания следует ориентироваться на свой тип кожи. Поскольку именно в подходящем средстве будут все необходимые составляющие для гигиены и здоровья кожи лица. Есть три типа кожи – сухая, жирная и комбинированная. Не стоит бояться в составе геля или пенки сульфатов и силиконов, ведь они там для того, чтобы хорошо образовывалась пена во время умывания. Следите за тем, чтобы средство для умывания было гипоаллергенным, чтобы избежать нежелательных высыпаний на коже. Следует выбирать сертифицированные средства, прошедшие государственную экспертизу, они не обязательно дорогие, зато имеют подтвержденное качество, соответствующее государственным стандартам. Выбирайте средства для умывания с гиаулороновой кислотой, глицерином и ниацинамидом, которые будут питать и увлажнять кожу лица.

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