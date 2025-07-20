Что будет, если употреблять кофеин прямо во время тренировки в жару - исследование

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Новые научные данные свидетельствуют, что употребление кофеина во время тренировки, а не перед ней, может значительно улучшить выносливость во время интенсивных физических нагрузок в жарких условиях, не вызывая при этом чрезмерного дыхания или нарушений кровотока в мозге.

Об этом пишет издание Medicine & Science in Sports & Exercise.

Исследователи из Японии, среди которых Акира Катагири, Рикуто Оцука, Такеши Нисиясу и Наото Фудзи, провели эксперимент, опубликованный в июне 2025 года в престижном журнале Medicine & Science in Sports & Exercise. Их работа посвящена изучению влияния кофеина, принятого во время тренировки, на производительность и физиологические процессы организма в жару.

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Ранее было установлено, что кофеин, принятый перед началом тренировки, улучшает выносливость. Но в жарких условиях этот эффект часто исчезает из-за повышенной нагрузки на организм — возникают чрезмерное нагревание, учащенное дыхание (гипервентиляция) и снижение кровотока в мозге (гипоперфузия), что делает тренировку более опасной.

Ученые предположили, что кофеин, который принимают во время тренировки, медленнее попадает в кровь, что может помочь избежать этих нежелательных последствий и продлить эффективность упражнений.

Участие в исследовании приняли 12 здоровых молодых людей (среди них 5 женщин). Они ездили на велотренажере в помещении с температурой 35 °С и влажностью 50%. Сначала 30 минут ездили в умеренном темпе (55% от максимального потребления кислорода), а затем переходили на интенсивный режим (90% от максимума) до полного утомления.

С помощью двойного слепого метода участники получали либо кофеин в дозе 5 мг на килограмм веса тела, либо плацебо примерно через 5 минут после начала упражнений.

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Что обнаружили

Концентрация кофеина в крови постепенно возрастала в течение тренировки в группе, принимавшей кофеин.

Время интенсивной езды было значительно длиннее в группе с кофеином: 218 секунд против 165 секунд у плацебо (разница статистически значима).

Субъективное ощущение усталости после умеренной фазы тренировки было ниже у тех, кто принимал кофеин.

Важные показатели — частота дыхания, давление углекислого газа в конце выдоха, скорость кровотока в средней мозговой артерии и температура пищевода — не отличались между группами.

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Прием кофеина во время физической нагрузки в жарких условиях помогает улучшить выносливость в поздних стадиях тренировки, не вызывая при этом усиленной гипервентиляции, нарушений мозгового кровообращения или чрезмерного повышения температуры тела. Это открывает новые возможности для спортсменов, которые тренируются в жарком климате, обеспечивая безопасный способ улучшения спортивных результатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили, что кофеин помогает клеткам лучше сопротивляться стрессуи дольше оставаться здоровыми.