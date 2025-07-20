Что будет с организмом, если пить чай натощак: правда, о которой мало кто говорит

Можно ли пить чай натощак / © unsplash.com

Реклама

Многие любят начинать свое утро с чашки ароматного чая. Для одних это альтернатива кофе, для других традиционная замена завтрака. Но не все знают, что употребление чая на голодный желудок может иметь неприятные последствия для организма. Рассказываем, можно ли пить чай натощак и каковы последствия такой привычки для здоровья.

Что происходит с организмом, когда вы пьете чай натощак

Повышается кислотность желудка. Некоторые сорта чая, особенно черный и зеленый, стимулируют выработку желудочного сока. Если желудок пустой, это может вызвать повышенную кислотность, изжогу или раздражение слизистой. В долгосрочной перспективе регулярное употребление чая на голодный желудок может спровоцировать гастрит и язву.

Уменьшается всасывание питательных веществ. Полифенолы и танины, содержащиеся в чае, могут препятствовать усвоению железа и некоторых витаминов, особенно если употреблять чай сразу после пробуждения или перед основным приемом пищи.

Может появиться легкое головокружение или тошнота. На пустой желудок даже небольшое количество кофеина, который содержится в черном и зеленом чае, может вызвать неприятные реакции нервной системы — тревожность, легкую дрожь или головную боль.

Когда чай может быть полезен утром

Если вы не представляете свое утро без чая, не стоит от него полностью отказываться. Просто следуйте простым рекомендациям медицинских экспертов.

Пейте чай после легкого перекуса или завтрака.

Выбирайте мягкие травяные или фруктовые чаи, содержащие мяту, ромашку, шиповник и имбирь.

Избегайте добавления лимона и сахара в утренний чай, это будет еще больше раздражать слизистую.

Идеальный вариант для утреннего чаепития — теплый чай без кофеина, через 20–30 минут после пробуждения.