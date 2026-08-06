Что будет с организмом, если пить газировку каждый день: объяснение диетологов

Газированная вода

Реклама

Бокал газировки часто создает ощущение праздника даже во время обыденного рабочего дня за столом. Известные нутрициологи объяснили, действительно ли она может полноценно заменить обычную воду и как ежедневное употребление напитка с пузырями сказывается на здоровье.

За разъяснениями издание Martha Stewart обратилось к ведущим американским нутрициологам — основательнице FoodTrainers Лорен Слейтон и главе Hispanic and Multicultural Nutrition Communications Сильвии Клингер.

Реклама

Утоляет ли газировка жажду так же, как обычная вода?

По словам эксперток, по химическим свойствам и способности насыщать организм жидкостью обычная и газировка эквивалентны. Впрочем, есть нюанс: из-за насыщенности углекислым газом люди обычно выпивают меньше газировки. Исследования свидетельствуют, что при предложении долить воду участники эксперимента с газировкой чаще отказывались от добавки. Поэтому, выбирая только воду с пузырями, вы рискуете незаметно для себя пить меньше нормы.

Реклама

Помогает ли отказаться от сахара и контролировать вес?

Замена сладких газировок и соков на несладкую газировку — отличный способ уменьшить калорийность рациона. Она содержит калорий, сахара, жиров и натрия.

Газированные пузырьки также создают временное ощущение сытости (особенно если пить его между приемами пищи или непосредственно перед едой), что помогает не переедать. Впрочем, людям с чувствительным желудком или склонностью к изжоге (ГЭРБ) следует соблюдать осторожность: газ может вызвать вздутие и живот.

Воздействие на кости и зубы: где миф, а где правда

Кости в безопасности: Нутрициологи опровергают миф о том, что карбонизация вымывает кальций. Национальный фонд остеопороза США подтверждает отсутствие связи между газировкой и потерей костной массы.

Зубная эмаль: Обычная вода имеет neutral pH около 7, в то время как карбонизация снижает его до 5 (делает среду более кислой). Если же в воду добавлена лимонная кислота (в ароматизированных вариантах), уровень pH становится еще ниже. Впрочем, это все равно гораздо безопаснее для зубов, чем соки или сладкие напитки с pH 4 и ниже.

Безопасность для почек

Обычная газировка абсолютно безопасна для почек. Единственное исключение — клубная сода (Club Soda), которая может содержать повышенный уровень натрия. Здоровым людям волноваться не о чем, однако людям с хроническими болезнями или специфическими диетами следует обращать внимание на состав.

Какую газировку лучше покупать?

Диетологи советуют выбирать простую несладкую газировку без добавленного сахара, натрия или ароматизаторов.

Реклама

Идеальным выбором с точки зрения пользы является природная минеральная газировка. Она содержит кальций, калий, магний и бикарбонаты. Бикарбонаты помогают поддерживать оптимальный уровень pH в организме, что делает минералку даже полезнее стандартной газировки или сельтерской.

Как правильно пить воду — последние новости

Отметим, что в жаркое время года мы чаще задумываемся о том, достаточно ли пьем воды. Однако последние рекомендации врачей и диетологов свидетельствуют, что многие популярные правила, которые годами считались неоспоримыми, действительно нуждаются в пересмотре. Универсальной формулы для всех нет, потребность в жидкости зависит от возраста, пола, массы тела, физической активности, климата и состояния здоровья. Поэтому важно не только пить воду, но и делать это с умом.

Раньше мы объясняли, почему нельзя кипятить воду в микроволновке, которая существует скрытая опасность.

Новости партнеров