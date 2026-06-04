Что будет с организмом, если пить комбучу ежедневно: эксперты рассказали о скрытых рисках

Комбуча / © Credits

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Комбуча уже несколько лет остается одним из самых популярных ферментированных напитков среди сторонников здорового образа жизни. Ее часто называют полезной для кишечника благодаря содержанию пробиотиков и антиоксидантов. В то же время эксперты отмечают: хотя комбуча может иметь определенные преимущества для здоровья, она не является универсальным средством и подходит не всем.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Комбуча — это ферментированный газированный чай, который готовят из чая, сахара, воды и закваски, известной как SCOBY — симбиотической культуры бактерий и дрожжей.

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Как комбуча влияет на кишечник

По словам диетологов, комбуча может поддерживать здоровье кишечника благодаря нескольким механизмам, хотя исследования с участием людей в этой сфере еще продолжаются.

Напиток содержит пробиотики — полезные бактерии, которые помогают поддерживать баланс микроорганизмов в пищеварительной системе. В то же время специалисты отмечают, что пробиотические свойства комбучи зависят от конкретного продукта, наличия живых микроорганизмов, их типа и количества.

Кроме того, комбуча содержит органические кислоты и полифенолы. Органические кислоты, образующиеся во время ферментации, могут влиять на микробный баланс в желудочно-кишечном тракте. Полифенолы, содержащиеся в чае, являются антиоксидантами и могут действовать как пребиотики, то есть служить питательной средой для полезных бактерий.

По словам экспертов, некоторые люди могут испытывать меньшее вздутие живота или лучшее пищеварение, если заменяют комбучей напитки с высоким содержанием сахара, в частности сладкие газированные напитки или соки. В то же время реакция кишечного микробиома является индивидуальной, поэтому результаты могут отличаться.

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Возможные побочные эффекты от комбучи

Специалисты отмечают, что комбуча подходит не всем.

Из-за кислотности, газированности, содержания кофеина и ферментированной природы напитка некоторые люди могут испытывать вздутие живота, газообразование, рефлюкс, тошноту, дискомфорт в животе или изменения стула. Такие симптомы чаще возникают в случае чрезмерного потребления или быстрого введения напитка в рацион.

Люди с синдромом раздраженного кишечника могут заметить усиление симптомов из-за ферментированной и газированной природы комбучи. Также кислотность напитка может провоцировать симптомы у людей, склонных к кислотному рефлюксу.

Влияние комбучи на уровень сахара в крови

По словам диетологов, природные кислоты в комбучи могут замедлять усвоение сахара из пищи. В одном небольшом исследовании употребление комбучи во время приема пищи было связано с меньшим повышением уровня сахара в крови.

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В то же время эксперты обращают внимание, что комбучу изготавливают с использованием сахара, а многие магазинные варианты содержат его в значительном количестве. Поэтому чрезмерное потребление напитка, особенно натощак, может способствовать повышению уровня сахара в крови.

Преимущества и риски комбучи

Диетологи отмечают, что поддержание здоровья кишечника теоретически может быть связано с поддержкой иммунной функции, поскольку значительная часть иммунных клеток расположена именно в кишечнике.

В то же время эксперты отмечают, что комбуча не является единственным источником пробиотиков. По их словам, йогурт, кефир и кимчи часто содержат более широкий спектр полезных бактерий.

Осторожно употреблять комбучу рекомендуют людям с заболеваниями печени или почек. Также напиток содержит кофеин, который может вызвать нервозность или нарушение сна у чувствительных людей. Из-за кислотности комбуча также может влиять на зубную эмаль.

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Специалисты не рекомендуют употреблять комбучу людям с ослабленной иммунной системой. Также от нее советуют воздержаться беременным женщинам, кормящим матерям и маленьким детям, поскольку напиток является непастеризованным и может содержать незначительное количество алкоголя и кофеина.

Сколько комбучи можно пить

Для здоровых взрослых, которые хорошо переносят комбучу, диетологи называют разумным количество от 110 до 225 мл в день, особенно если человек только начинает употреблять этот напиток.

Эксперты заключают, что комбуча может быть частью здорового образа жизни, однако ее не стоит рассматривать как универсальный способ улучшения здоровья кишечника. Польза и переносимость напитка зависят от человека, продукта и количества потребления.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему белок важен для организма и сколько его нужно людям разного возраста.

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