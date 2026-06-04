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Что будет с организмом, если пить комбучу ежедневно: эксперты рассказали о скрытых рисках
Популярность комбучи растет вместе с интересом к здоровью кишечника. Диетологи объяснили, каких эффектов стоит ожидать от регулярного употребления этого ферментированного напитка.
Комбуча уже несколько лет остается одним из самых популярных ферментированных напитков среди сторонников здорового образа жизни. Ее часто называют полезной для кишечника благодаря содержанию пробиотиков и антиоксидантов. В то же время эксперты отмечают: хотя комбуча может иметь определенные преимущества для здоровья, она не является универсальным средством и подходит не всем.
Об этом сообщило издание martha stewart.
Комбуча — это ферментированный газированный чай, который готовят из чая, сахара, воды и закваски, известной как SCOBY — симбиотической культуры бактерий и дрожжей.
Как комбуча влияет на кишечник
По словам диетологов, комбуча может поддерживать здоровье кишечника благодаря нескольким механизмам, хотя исследования с участием людей в этой сфере еще продолжаются.
Напиток содержит пробиотики — полезные бактерии, которые помогают поддерживать баланс микроорганизмов в пищеварительной системе. В то же время специалисты отмечают, что пробиотические свойства комбучи зависят от конкретного продукта, наличия живых микроорганизмов, их типа и количества.
Кроме того, комбуча содержит органические кислоты и полифенолы. Органические кислоты, образующиеся во время ферментации, могут влиять на микробный баланс в желудочно-кишечном тракте. Полифенолы, содержащиеся в чае, являются антиоксидантами и могут действовать как пребиотики, то есть служить питательной средой для полезных бактерий.
По словам экспертов, некоторые люди могут испытывать меньшее вздутие живота или лучшее пищеварение, если заменяют комбучей напитки с высоким содержанием сахара, в частности сладкие газированные напитки или соки. В то же время реакция кишечного микробиома является индивидуальной, поэтому результаты могут отличаться.
Возможные побочные эффекты от комбучи
Специалисты отмечают, что комбуча подходит не всем.
Из-за кислотности, газированности, содержания кофеина и ферментированной природы напитка некоторые люди могут испытывать вздутие живота, газообразование, рефлюкс, тошноту, дискомфорт в животе или изменения стула. Такие симптомы чаще возникают в случае чрезмерного потребления или быстрого введения напитка в рацион.
Люди с синдромом раздраженного кишечника могут заметить усиление симптомов из-за ферментированной и газированной природы комбучи. Также кислотность напитка может провоцировать симптомы у людей, склонных к кислотному рефлюксу.
Влияние комбучи на уровень сахара в крови
По словам диетологов, природные кислоты в комбучи могут замедлять усвоение сахара из пищи. В одном небольшом исследовании употребление комбучи во время приема пищи было связано с меньшим повышением уровня сахара в крови.
В то же время эксперты обращают внимание, что комбучу изготавливают с использованием сахара, а многие магазинные варианты содержат его в значительном количестве. Поэтому чрезмерное потребление напитка, особенно натощак, может способствовать повышению уровня сахара в крови.
Преимущества и риски комбучи
Диетологи отмечают, что поддержание здоровья кишечника теоретически может быть связано с поддержкой иммунной функции, поскольку значительная часть иммунных клеток расположена именно в кишечнике.
В то же время эксперты отмечают, что комбуча не является единственным источником пробиотиков. По их словам, йогурт, кефир и кимчи часто содержат более широкий спектр полезных бактерий.
Осторожно употреблять комбучу рекомендуют людям с заболеваниями печени или почек. Также напиток содержит кофеин, который может вызвать нервозность или нарушение сна у чувствительных людей. Из-за кислотности комбуча также может влиять на зубную эмаль.
Специалисты не рекомендуют употреблять комбучу людям с ослабленной иммунной системой. Также от нее советуют воздержаться беременным женщинам, кормящим матерям и маленьким детям, поскольку напиток является непастеризованным и может содержать незначительное количество алкоголя и кофеина.
Сколько комбучи можно пить
Для здоровых взрослых, которые хорошо переносят комбучу, диетологи называют разумным количество от 110 до 225 мл в день, особенно если человек только начинает употреблять этот напиток.
Эксперты заключают, что комбуча может быть частью здорового образа жизни, однако ее не стоит рассматривать как универсальный способ улучшения здоровья кишечника. Польза и переносимость напитка зависят от человека, продукта и количества потребления.
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