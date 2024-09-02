Что будет с организмом, если вес тела снизится всего на 5%: выводы ученых

Все больше людей в мире страдает от избыточного веса, и эта проблема носит не только эстетический характер. Ученые объясняют, почему так важно расставаться с лишними килограммами.

Ученые говорят, что снижать вес нужно только под наблюдением врача. Кроме изменения питания и образа жизни для коррекции массы тела требуется медикаментозная поддержка. Также эксперты предостерегают от соблюдения жестких диет и самостоятельного похудения, поскольку можно нанести невосполнимый вред здоровью. Рассказываем, почему ученые рекомендуют похудеть как минимум на 5% и что после этого произойдет с организмом.

Что произойдет, если похудеть всего на 5%: исследование ученых

Улучшится сон. Исследования ученых показали, что после того, как человек похудеет по крайней мере на 5 процентов, нормализуется состояние дыхания во сне. Коррекция веса нивелирует сонливость, разбитость и утомляемость после сна.

Исследования ученых показали, что после того, как человек похудеет по крайней мере на 5 процентов, нормализуется состояние дыхания во сне. Коррекция веса нивелирует сонливость, разбитость и утомляемость после сна. Нормируется высокое давление. Снижение лишнего веса уменьшает диастолическое и систолическое давление в среднем на 5 мм рт. ст. Если сбросить больше лишних килограммов, давление станет нормальным. Поэтому медики начинают лечение гипертонии с коррекции образа жизни и пищевого поведения. Ученые доказали, что белковая диета способна стабилизировать высокое давление, поэтому рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием белка – нежирное мясо, рыбу, яйца.

Снижение лишнего веса уменьшает диастолическое и систолическое давление в среднем на 5 мм рт. ст. Если сбросить больше лишних килограммов, давление станет нормальным. Поэтому медики начинают лечение гипертонии с коррекции образа жизни и пищевого поведения. Ученые доказали, что белковая диета способна стабилизировать высокое давление, поэтому рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием белка – нежирное мясо, рыбу, яйца. Наладится работа почек. Даже минимальное снижение массы тела в разы уменьшает протеинурию – потерю белка с мочой. Умеренное похудение устраняет риски развития почечной недостаточности, потому что нормализует давление, стабилизирует сахар в крови и снижает лептин.

Даже минимальное снижение массы тела в разы уменьшает протеинурию – потерю белка с мочой. Умеренное похудение устраняет риски развития почечной недостаточности, потому что нормализует давление, стабилизирует сахар в крови и снижает лептин. Снизится риск развития рака молочной железы. У женщин с лишним весом обычно опухоли молочных желез значительно больше, чем у женщин с нормальной массой тела. Чаще лишний вес усиливает резистентность к гормональной терапии и химиотерапии. Поэтому полные женщины чаще умирают от рака молочной железы, чем те, у которых нет проблем с ожирением. Ученые отмечают, что снижение массы тела поможет частично нормализовать поломки в тканях молочных желез, которые спровоцированы ожирением. Но полностью восстановить клетки за счет утраты массы тела не всегда удается.

У женщин с лишним весом обычно опухоли молочных желез значительно больше, чем у женщин с нормальной массой тела. Чаще лишний вес усиливает резистентность к гормональной терапии и химиотерапии. Поэтому полные женщины чаще умирают от рака молочной железы, чем те, у которых нет проблем с ожирением. Ученые отмечают, что снижение массы тела поможет частично нормализовать поломки в тканях молочных желез, которые спровоцированы ожирением. Но полностью восстановить клетки за счет утраты массы тела не всегда удается. Нивелирование рисков заболевания опорно-двигательного аппарата. У людей, имеющих лишний вес, обычно развивается остеоартрит коленного сустава. К тому же, женщины болеют гораздо чаще, чем мужчины. Потеря лишнего веса поможет снизить нагрузку на суставы и уменьшить воспалительные процессы в костной ткани. Исследования показывают, что после понижения веса начинается восстановление структуры хрящей. Даже после потери одного килограмма уменьшается нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Поэтому нормализация массы тела является одним из этапов лечения остеоартрита.

У людей, имеющих лишний вес, обычно развивается остеоартрит коленного сустава. К тому же, женщины болеют гораздо чаще, чем мужчины. Потеря лишнего веса поможет снизить нагрузку на суставы и уменьшить воспалительные процессы в костной ткани. Исследования показывают, что после понижения веса начинается восстановление структуры хрящей. Даже после потери одного килограмма уменьшается нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Поэтому нормализация массы тела является одним из этапов лечения остеоартрита. Снижение рисков висцерального ожирения и развитие диабета ІІ типа. Для женщин нормальный объем талии – 80 сантиметров, а для мужчин – до 94 см. Если эти показатели превышают норму, начинается процесс нездорового ожирения в зоне живота на фоне снижения процессов метаболизма. Также начинает возрастать риск появления сахарного диабета, а снижение веса помогает нормализовать уровень сахара в крови. Поэтому врачи рекомендуют людям с избыточной массой тела больше двигаться и изменять пищевые привычки.

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