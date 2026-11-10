Что будет с телом, если есть творог каждый день: 5 неожиданных изменений, о которых говорят диетологи

Ежедневное потребление творога улучшает здоровье мышц, костей и нервной системы / © pixabay.com

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Творог давно считают одним из удобных источников белка: его можно есть отдельно, сочетать с фруктами и ягодами или добавлять в омлеты и смузи. Регулярное потребление этого продукта может принести организму несколько преимуществ, но важно учитывать его состав и собственные особенности здоровья.

Об этом пишет Martha Stewart со ссылкой на пояснения диетологов.

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Почему творог помогает дольше ощущать сытость

Одна чашка творога содержит примерно 25 г белка. Значительную его часть составляет казеин — молочный белок, который переваривается медленнее других. Благодаря этому аминокислоты поступают в организм постепенно, а ощущение сытости может сохраняться дольше.

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Кроме того, белок стимулирует выработку гормонов, участвующих в регуляции аппетита. Среди них — глюкагонообразный пептид-1 (GLP-1), передающий мозгу сигналы о насыщении.

Диетологи советуют сочетать сыр с продуктами, богатыми клетчаткой: ягодами, персиками или цельнозерновыми тостами. Такое сочетание может сделать блюдо еще более сытным.

Как сыр поддерживает мышцы и кости

Регулярное потребление творога помогает снабжать организм белком, необходимым для поддержания и восстановления мышц. Особенность этого продукта состоит в том, что он содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может производить самостоятельно.

Также в нем есть лейцин — аминокислота, которая участвует в запуске синтеза мышечного белка. Сочетание казеина и сывороточного белка обеспечивает поступление аминокислот с разной скоростью.

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Однако сам по себе творог не гарантирует сохранение мышечной массы. Для этого важно достаточное количество белка и калорий во всем рационе, а также регулярные силовые нагрузки.

Продукт содержит питательные вещества, важные для костей: кальций, фосфор и белок. Кальций помогает поддерживать минеральную плотность костной ткани, фосфор участвует в формировании ее крепкой структуры, а белок обеспечивает основу для минералов. По данным специалистов, одна чашка сыра может обеспечить примерно 11% суточной потребности в кальции.

Чем творог полезен для нервной системы

Еще одно важное питательное вещество в составе продукта — витамин B12. Половина чашечки творога обеспечивает примерно 20% суточной потребности в этом витамине.

Витамин B12 необходим для образования красных кровяных клеток, синтеза ДНК и нейромедиаторов, участвующих в передаче сигналов между нервными клетками. Он также помогает поддерживать миелиновую оболочку — защитный слой вокруг нервов.

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При недостатке B12 могут возникать онемение, покалывание, мышечная слабость, нарушение равновесия и координации, а также проблемы с памятью. Для людей, не едящих мяса, молочные продукты могут быть одним из источников этого витамина, ведь естественно он содержится преимущественно в продуктах животного происхождения.

Кому следует ограничить потребление творога

Несмотря на питательную ценность этот продукт подходит не всем. Диетологи обращают внимание на несколько особенностей, которые следует учитывать перед тем, как добавлять его в ежедневный рацион.

Высокое содержание натрия. Некоторые виды творога содержат 700–900 мг натрия на чашку. Это существенная часть рекомендуемого суточного ограничения — 2300 мг. Людям с повышенным АД, сердечной недостаточностью и другими состояниями, при которых нужно контролировать потребление соли, следует выбирать менее соленые варианты и проверять состав на упаковке.

Непереносимость лактозы. Ттворог содержит молочный сахар — лактозу. У людей с ее непереносимостью продукт может вызвать вздутие живота, газообразование и другой дискомфорт. В этом случае можно рассмотреть безлактозный вариант.

Аллергия на молочный белок. В сыре есть казеин и сывороточные белки, поэтому людям с диагностированной аллергией на белки коровьего молока его следует избегать. Беслактозный продукт в этом случае тоже не подходит.

Хронические болезни почек. Людям, которым врач рекомендовал ограничивать белок, натрий или фосфор, важно контролировать количество творога в рационе. Допустимая порция зависит от состояния почек и назначенного лечения.

Повышенный уровень холестерина. Жирность сыра отличается в зависимости от вида. В полножирных вариантах больше насыщенных жиров, поэтому людям, контролирующим уровень ЛПНП, так называемого плохого холестерина, могут больше подойти менее жирные продукты.

Сколько творога можно есть каждый день

Диетологи, опрошенные Martha Stewart, называют ориентиром порцию примерно в половину чашки в день. Такое количество позволяет получить белок и другие питательные вещества, не производя продукт единственным источником полезных компонентов в рационе.

Важно обращать внимание на состав: содержание белка, жирность и количество натрия могут заметно отличаться в зависимости от производителя. Для разнообразия рациона сыр можно чередовать с греческим йогуртом, также содержащим белок и кальций.

Белок, кальций и соль в ежедневном рационе — что еще стоит знать

С возрастом организм естественным образом теряет мышечную массу, а недостаток белка может ускорять этот процесс. Поэтому важно следить за его количеством в рационе, особенно после 50 лет, когда потребность поддерживать мышцы становится особенно актуальной. Ведь недостаток белка может сказываться даже на выполнении обычных повседневных дел.

Не менее важно для здоровья костей соединение кальция, белка и других питательных веществ. С течением времени плотность костной ткани снижается, поэтому сбалансированное питание помогает поддерживать ее прочность. — один из важных вопросов профилактики возрастных изменений.

В то же время следует контролировать не только количество белка и кальция, но и потребление соли. Избыток натрия может способствовать повышению АД, поэтому людям с гипертонией важно внимательно читать состав продуктов и учитывать скрытую соль.

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