Что будет с вашим организмом, если пропускать завтраки

Отказ от завтрака не вредит работе мозга — к такому выводу пришли ученые из Оклендского университета, проанализировав более 70 исследований влияния голода на когнитивные функции.

Результаты метаанализа, опубликованные в журнале Psychological Bulletin (PB), показали: кратковременное воздержание от пищи, в частности пропуск утреннего приема пищи, не ухудшает внимание, память и быстроту мышления.

Исследователи сравнили показатели более 3000 голодавших в течение 8–24 часов с теми, кто ел как всегда. Разницы в когнитивных тестах не обнаружены — мозг все равно эффективно работает и на пустой, и на полной энергии.

По словам авторов, организм способен быстро переключаться на внутренние энергетические запасы — кетоновые тела, производимые при сжигании жиров. Это объясняет, почему отказ от завтрака не снижает продуктивность вопреки популярным представлениям. Таким образом, привычка есть утром — вопрос личного комфорта, а не физиологической необходимости.

Уже не секрет: чем чаще мы едим, тем быстрее работает наш обмен веществ. Именно поэтому многие специалисты по похудению советуют есть до пяти-шести раз в день маленькими порциями. Верно и обратное: чем реже мы принимаем пищу, тем медленнее работа метаболизма. Таким образом, пропуск завтрака будет способствовать не потере, а наоборот, увеличению веса.

