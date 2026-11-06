Что чувствует человек на четвертые сутки без сна: челлендж, едва не закончившийся психозом

Мужчина начал видеть ужасные галлюцинации после 84 часов без сна. / © andrewrostov.livejournal.com

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Видеоблогер Люк Джей решил проверить, как долго сможет бодрствовать. В течение трех с половиной суток он пытался оставаться бодрым и, по его словам, даже не злоупотреблял кофеином. Однако в конце эксперимента мужчине стало сложно отличать происходящее на самом деле от воображаемых образов.

Об этом пишет UNILAD.

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«Однажды мне показалось, что я увидел огромное насекомое, которого на самом деле не было. А после этого я подумал, что на моем диване сидит женщина, которой тоже не было», — рассказал блогер.

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Также у него изменилось восприятие времени. Сначала мужчина постоянно проверял секундомер, но потом перестал следить за часами и сосредоточился только на том, чтобы не уснуть. Иногда ему приходилось задумываться, действительно ли он уже выполнил определенное действие.

На третьи сутки без сна Люк чувствовал сильную боль в теле, словно после чрезвычайно интенсивной тренировки. В конце эксперимента он едва мог нормально ходить и чувствовал себя так, словно находился в состоянии опьянения.

Блогер признался, что сначала даже думал продлить испытание до семи дней, но после изучения возможных последствий решил остановиться. Восстановление тоже оказалось непростым: в течение следующих недель ему было труднее уснуть, а после засыпания он спал гораздо дольше обычного.

Что происходит с организмом после нескольких суток без сна

Последствия длительного бодрствования накапливаются постепенно, но их интенсивность зависит от индивидуальных особенностей человека. По объяснению специалистов Cleveland Clinic, уже после 24 часов без сна снижается скорость реакции, ухудшаются память, внимание и способность принимать решение. Состояние может напоминать алкогольное опьянение.

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После 36 часов бодрствования возрастает физиологическая нагрузка на организм, могут изменяться аппетит, температура тела, настроение и уровень воспалительных маркеров в крови. Приблизительно через 48 часов становятся вероятными эпизоды микросна — кратковременного самопроизвольного засыпания, которое человек может даже не заметить.

После 72 часов без сна ухудшается способность контролировать эмоции и адекватно воспринимать окружающую действительность. Человек может становиться раздражительным, тревожным, подавленным, испытывать трудности с мышлением и даже видеть или слышать то, чего на самом деле нет. Такие последствия описывает Cleveland Clinic в материале о длительном лишении сна.

Почему из-за бессонницы появляются галлюцинации

В 2018 году ученые проанализировали 21 исследование, посвященное влиянию длительного лишения сна на психическое состояние людей. Они обнаружили, что первые нарушения восприятия, тревожность, раздражительность и дезориентация могут появляться уже через 24–48 часов бодрствования.

После 48–90 часов чаще возникают более сложные галлюцинации и нарушения мышления, а после 72 часов у части участников фиксировали бред. Чаще всего страдало зрительное восприятие, но также наблюдались слуховые и телесные иллюзии.

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Исследователи отмечают, что эти изменения могут прогрессировать вместе с длительностью бодрствования, а психическое состояние иногда напоминает острый психоз или делирий. У многих участников симптомы исчезали после восстановительного сна, однако у некоторых последствия сохранялись еще несколько дней или недель.

Специалисты предостерегают: намеренно лишать себя сна на несколько суток небезопасно. Из-за микросона, нарушения координации и восприятия человек может травмироваться или попасть в аварию. Если длительное отсутствие сна сопровождается спутанностью сознания или галлюцинациями, необходима неотложная медицинская помощь.

Последствия недосыпания — последние новости

Даже одна ночь без сна может повысить тревожность почти на 30%. После 24 часов бодрствование мозг хуже контролирует реакцию на потенциальные угрозы, а эмоциональная реакция на опасность становится сильнее.

Если недостаток сна становится регулярным, последствия затрагивают не только мозг: ухудшаются память и концентрация, нарушается регуляция аппетита, ослабевает иммунный ответ, возрастают риски проблем с сердцем и обменом веществ. Хроническое недосыпание также связывают с гормональными нарушениями.

Но не каждое пробуждение ночью означает бессонницу: здоровые взрослые могут просыпаться от двух до четырех раз за ночь и даже не помнить этого утром. Однако стресс, избыток кофеина или алкоголя, тяжелая пища и нарушение дыхания во сне могут вызывать более частые пробуждения и мешать снова заснуть.

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