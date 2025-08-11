Что чувствуют люди в коме: пациенты поделились ужасающим опытом

Человек в коме / © pexels.com

Мужчина, который вышел из комы после сложной операции на мозге, поделился своими ощущениями во время «неактивного» состояния. Его история вызвала волну откликов от других людей, которые пережили нечто подобное.

Об этом пишет Mirror.

Многие слышали в фильмах или сериалах утверждение, что пациенты в коме способны слышать все, что происходит рядом. Но опыт этого мужчины свидетельствует: все гораздо сложнее, чем просто восприятие голосов родных.

На вопрос в Reddit «Люди, которые были в коме, как это ощущалось?» мужчина рассказал, что провел в медицински индуцированной коме несколько дней, прежде чем его вывели из нее.

«Я помню, как несколько раз приходил примерно на четверть в сознание, когда меня кололи или обследовали. Я слышал разговоры, но не чувствовал никаких реальных ощущений, будто все мое тело „уснуло“. У меня не было возможности двигаться или разговаривать», — рассказал мужчина.

Проснувшись, он начал сомневаться, действительно ли это были воспоминания, или, возможно, вымышленные картины.

«В течение нескольких недель после этого мне снились очень странные (и чрезвычайно яркие) сны, а еще я имел проблемы с кратковременной памятью по меньшей мере месяц», — поделился пациент.

Его случай оказался не уникальным — другие пользователи также описали собственные переживания во время комы.

«Я был без сознания около восьми недель после того, как меня переехал грузовик. Абсолютно никакой памяти ни об аварии, ни об этих восьми неделях. Проснулся почти не в состоянии двигать руками или ногами из-за атрофии мышц. В течение следующих нескольких месяцев я то терял, то восстанавливал сознание. Некоторые яркие сны были настолько ужасными, что я иногда не хотел засыпать, потому что казалось, что они длятся несколько дней. Мне сказали, что я много говорил во сне», — поделился один из пользователей.

Еще один пользователь вспомнил, как из-за тяжелого приступа астмы оказался в коме на две недели.

«Этим летом я две недели находился в коме из-за астмы. Это было ужасно. Мне давали кетамин и фентанил. Время от времени я понимал, что происходит, например: „О, я лежу и не могу двигаться или моргнуть. Что, черт возьми, случилось?“ Потом начался бред. Он был очень сильный и реалистичный. Я пытался понять, что слышу „снаружи“. Я думал, что попал в страшную автокатастрофу и меня выбросило через лобовое стекло. Думал, что моя мама погибла в аварии. Думал, что я писал смс семье и друзьям. Но ничего из этого не было реальным», — описал свои ощущения мужчина.

Еще один автор поделился опытом тяжелого отравления токсинами.

«У меня был тяжелый случай отравления токсинами (звучит плохо, и на самом деле это было ужасно). Я так сильно рвал, что в конце концов начал рвать желчью из печени. Мне делали большие дозы инъекций, чтобы это остановить, но, к удивлению всех, я продолжал рвать. Чтобы снять боль, мне давали обезболивающие одно за другим, пока меня не ввели в индуцированную кому, чтобы у врачей было время подумать, а мое тело — отдохнуть. Кома была без событий. Когда я проснулся через шесть дней, был шокирован, что прошло столько времени. Меня удивило, что рабочие дела кто-то выполнил вместо меня, кто-то сидел у моей кровати, пока я был не в сознании, и я пропустил футбольный матч, которого ждал больше месяца», — рассказал мужчина.

«Кроме шока от того, что прошло шесть дней, странной пульсирующей головной боли и чувства голода без желания есть… больше ничего», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось об итальянском пенсионере Лучано Д’Адамо, который вышел из комы после того, как его сбила машина, и потерял почти 40 лет воспоминаний. Мужчина дальше считал, что ему 24 года.