Что делает полнолуние со сном человека: ученые раскрыли истинную причину бессонницы

Полнолуние / © Pexels

Реклама

На протяжении веков люди связывали полнолуние с бессонницей и странным поведением, даже безумием. Но современная наука опровергает большинство этих убеждений, оставляя лишь одно реальное действие — влияние на продолжительность сна.

Об этом сообщила доцентка неврологии Джоанна Фонг-Исариявонгсе, передает издание Science Alert.

По словам врача, ряд научных работ показал, что за несколько дней до полнолуния, когда его свет ярче всего, люди засыпают медленнее, спят в среднем на 20 минут меньше и реже погружаются в фазу глубокого сна.

Реклама

Масштабные исследования с участием людей из разных стран продемонстрировали подобную картину. В этот период мы обычно ложимся позже и получаем меньше качественного отдыха. Основной фактор — свет. Яркое сияние Луны может снижать выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сигналы «время спать».

Есть и половые различия. Мужчины чаще жалуются на проблемы со сном во время роста Луны, тогда как у женщин именно в дни полнолуния сон становится менее восстановительным.

Связь между фазами Луны и психическими расстройствами убедительно не доказана. Хотя в Индии и Китае отмечали незначительный рост психиатрических госпитализаций в дни полнолуния, глобальные данные не подтверждают стабильной зависимости. Ученые предполагают, что такие колебания могут быть связаны с культурными убеждениями или особенностями работы медучреждений.

В то же время даже кратковременное недосыпание сказывается на психологическом состоянии. Для людей с депрессией, биполярным расстройством, шизофренией или эпилепсией несколько потерянных часов сна могут иметь существенные последствия. Поэтому эксперты не исключают, что Луна может влиять на уязвимые группы опосредованно — через ухудшение качества сна.

Реклама

Популярные теории о «лунных приливах» или гравитационном воздействии спутника Земли не нашли научного подтверждения. Силы, движущие океаны, слишком слабы, чтобы менять работу человеческого организма, а исследования геомагнитных или атмосферных колебаний не дали стабильных результатов.

Психологи отмечают, что веру в «лунный эффект» поддерживают когнитивные предубеждения. Люди лучше запоминают необычные события, которые совпадают с полнолунием, и не замечают таких же ситуаций в обычные ночи. К тому же Луна — яркий и заметный объект на небе, который легко сделать «виновным» в бессоннице, тогда как настоящие причины могут быть рядом — в стрессе, кофеине или свете от экранов гаджетов.

По мнению исследовательницы, главный вывод заключается в том, что любой свет ночью — естественный или искусственный — способен сбить циркадные ритмы и притормозить выработку мелатонина. Это означает более долгое засыпание, поверхностный сон и утреннюю усталость.

Поэтому если вы не можете заснуть в ночь полнолуния, причина может быть не в небе, а в чрезмерном свете вокруг — от улицы или телефона. В современном мире искусственное освещение влияет на сон гораздо сильнее, чем Луна.

Реклама

Напомним, исследовательница сна поделилась советом, который поможет преодолеть бессонницу: достаточно добавить один продукт в утреннее меню.