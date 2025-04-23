Что делать, если болит правый бок: тревожные сигналы и первые шаги

Что делать, если болит правый бок. / © Фото из открытых источников

Реклама

Боль в правой части живота – распространенное явление, которое может иметь множество причин от обычного расстройства пищеварения до серьезных состояний, требующих немедленной медицинской помощи. Обычно, если такая боль несильная и быстро проходит, волноваться не стоит, ведь она может быть связана с газами или временными проблемами с пищеварением. Однако интенсивная или длительная боль в правой стороне – это повод насторожиться и обратить внимание на сопутствующие симптомы.

Об этом сообщает DOC.ua.

Чтобы лучше понимать потенциальные причины дискомфорта, важно знать какие органы расположены в этом участке тела. Среди них – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, правая почка, восходящая ободочная кишка, аппендикс, у женщин – правый яичник и правая маточная труба. Заболевания или нарушения в работе любого из этих органов могут проявляться болями в правой части живота.

Реклама

Как понять, когда боль становится опасным сигналом?

В медицинском внимании нуждаются случаи, когда боль длится дольше недели, усиливается в течение одного-двух дней и сопровождается тошнотой и рвотой. Также следует немедленно обратиться к врачу при наличии таких симптомов, как вздутие живота, не проходящее более двух суток, частое или болезненное мочеиспускание, диарея продолжительностью более пяти дней, повышение температуры тела (выше 38°C у взрослых и 38,2°C у детей), длительная потеря аппетита, причин.

Диагностика причины боли в правом боку может включать различные методы обследования, назначенные врачом. Лечение напрямую будет зависеть от установленного диагноза – от домашних средств до медикаментозной терапии или даже хирургического вмешательства. Поэтому при появлении тревожных симптомов не стоит медлить с обращением за квалифицированной медицинской помощью. В случаях, когда боли в правой стороне не являются острой и не сопровождаются тревожными симптомами, облегчить состояние могут помочь простые домашние методы.

Врачи рекомендуют скорректировать свой рацион, ограничив употребление алкоголя, напитков с кофеином и газированных напитков. Также следует временно исключить из меню кислые продукты, острую, жирную и тяжелую пищу, поскольку они могут раздражать желудочно-кишечный тракт. Важно тщательно пережевывать пищу и избегать поздних ужинов, давая организму достаточно времени на переваривание перед сном. После еды лучше подождать 1-2 часа перед тем, как заниматься физической активностью.

Изменения в образе жизни также могут оказать положительное влияние. Контроль веса, ограничение применения нестероидных противовоспалительных средств (если это возможно), отказ от курения и эффективное управление стрессом являются важными факторами поддержания здоровья пищеварительной системы. При необходимости можно использовать безрецептурные препараты, такие как антациды, ингибиторы протонной помпы или блокаторы гистамина-2, которые помогут уменьшить кислотность желудка и облегчить боль.

Однако, если боль в правой стороне является интенсивной, длительной или сопровождается вышеупомянутыми опасными симптомами, необходимо медицинское вмешательство. В зависимости от установленной причины боли врач может назначить обезболивающие препараты, включая более сильные средства, такие как опиоиды или трициклические антидепрессанты. В случае обнаружения бактериальной инфекции будет назначен курс антибиотиков.

В некоторых ситуациях может возникнуть потребность в хирургическом вмешательстве. Например, при аппендиците требуется удаление аппендикса (апендэктомия), при желчнокаменной болезни может потребоваться удаление желчного пузыря (холецистэктомия), а при грыжах – их устранение хирургическим путем. Для лечения камней в почках применима ударно-волновая литотрипсия – неинвазивный метод, позволяющий разрушить камни на мелкие фрагменты для облегчения их выведения из организма. Помните, самолечение может быть опасным, поэтому при появлении сильной или продолжительной боли в правой стороне обязательно обратитесь к врачу для установления точного диагноза и назначения адекватного лечения.