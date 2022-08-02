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Что делать, если у ребенка началась паническая атака: известный психолог дала советы

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Что делать, если у ребенка началась паническая атака: известный психолог дала советы

Фото: Pexels

Как помочь малышам в случае внезапного приступа сильного страха без видимой причины.

Паническая атака – внезапный приступ сильного страха без видимой причины. Это не обязательно ужас перед реальной опасностью – она может произойти с кем угодно, где бы то ни было.

Об этом сообщили специалисты Минздрава. Также в ведомстве представили алгоритм действий для взрослых во время панической атаки у ребенка.

Его предоставила известный психолог Светлана Ройз.

Минздрав / ©
Минздрав

Если у ребенка начался приступ паники, сначала помогите физическим симптомам, а дальше пытаться вернуть к реальности, перевести внимание ребенка на что-то конкретное.

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Светлана Ройз советует действовать следующим образом:

  • учащенное сердцебиение и дыхание – попросите ребенка сделать несколько глубоких вдохов, а затем дышать вместе с вами медленно и глубоко, так, чтобы выдох был длиннее вдоха;
  • дрожь – потрясти руками, а потом всем телом, словно собака, которая стряхивает с себя воду;
  • зрительный контакт – старайтесь поймать взгляд и удерживать его;
  • коммуникация – говорите спокойно, медленно, привычными ребенку фразами, обращайтесь на имя;
  • действие – дайте что-нибудь попить;
  • переключение внимания – попросите в деталях описать какой-нибудь предмет рядом или сосчитать людей в одежде определенного цвета;
  • фиксирование безопасности – проговорите, что все хорошо было сложно, но вы справились, а затем вместе восстановите хронологию событий.
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