Что делать, если в больнице отказывают в бесплатных медицинских услугах или лекарствах

Если вы столкнулись с ситуацией, когда в медучреждении требуют деньги за бесплатные услуги, обратитесь с жалобой к главному врачу (медицинскому директору) заведения о неправомерных действиях медика.
Если отказывают на уровне руководства больницы, напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе или владельцу медучреждения – соответствующего органа местной власти, или не удается решить проблему на местном уровне, подайте жалобу в НСЗУ через контакт-центр 16 -77 или письмом по электронному адресу info@nszu.gov.ua.
В жалобе следует указать:
- ПИП, дату рождения
- Дата отказа в медицинской услуге
- Полное название больницы
- Должность, фамилия, имя и отчество работника, нарушающего ваши права
- Подробное описание ситуации
- Контакты, по которым с вами можно связаться
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