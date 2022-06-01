Что делать, если в больнице отказывают в бесплатных медицинских услугах или лекарствах

Что делать, если в больнице отказывают в бесплатных медицинских услугах или лекарствах

Если вы столкнулись с ситуацией, когда в медучреждении требуют деньги за бесплатные услуги, обратитесь с жалобой к главному врачу (медицинскому директору) заведения о неправомерных действиях медика.

Если отказывают на уровне руководства больницы, напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе или владельцу медучреждения – соответствующего органа местной власти, или не удается решить проблему на местном уровне, подайте жалобу в НСЗУ через контакт-центр 16 -77 или письмом по электронному адресу info@nszu.gov.ua.

В жалобе следует указать:

ПИП, дату рождения

Дата отказа в медицинской услуге

Полное название больницы

Должность, фамилия, имя и отчество работника, нарушающего ваши права

Подробное описание ситуации

Контакты, по которым с вами можно связаться

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