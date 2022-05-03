Что делать, если ребенка укачивает в машине

Что делать, если ребенка укачивает в машине

Укачивание в транспорте — это врожденное или приобретенное нарушение функции вестибулярного аппарата, что оказывается функциональным сбоем в работе нервной системы.

Список рекомендаций, позволяющих снизить вероятность появления симптомов укачивания у малыша предоставили в Минздраве.

Обратите внимание на краткие советы, чтобы полезная информация всегда была под рукой.

Чаще всего ребенка укачивает в машине в возрасте от 2 до 12 лет.

Малыш до двух лет обычно устойчив к этому. У детей младше 10 лет укачивание встречается более чем в 60% случаев.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.